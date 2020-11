Další lockdown. Rakousko kvůli nárůstu nakažených přitvrdí opatření

Kvůli stávající epidemiologické situaci začne v Rakousku v úterý platit všeobecný zákaz vycházení. Otevřeny zůstanou pouze některé obchody, lidé by měli pracovat z domova a ven budou moci pouze v nezbytných případech. Tvrdý lockdown by měl přitom trvat až do šestého prosince, uvedl na tiskové konferenci rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Sebastian Kurz. | Foto: ČTK/News Pictures/Nicolas Landemard