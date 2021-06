Existuje čtyřicetiprocentní šance, že se svět v postpandemických letech zahřeje natolik, že dočasně překročí teplotní hranici, kterou stanovila Pařížská klimatická konference jako pro existenci lidstva fatální.

Životní prostředí. Ilustrační snímek | Foto: Pixabay

Podle předpovědi Světové meteorologické organizace na následujících pět let zveřejněné minulý týden nás čekají horké časy. Odborníci mimo jiné s 90procentní pravděpodobností očekávají, že do konce roku 2025 se podaří prolomit další rekord v kategorii Nejteplejší rok v historii lidstva a že Atlantský oceán se stane místem nejděsivějších hurikánů, co námořníci pamatují.