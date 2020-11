Každou středu má papež František tzv. generální audienci, která má nyní podobu promluv z knihovny Apoštolského paláce ve Vatikánu přenášenou přes internet. „Včera byla zveřejněna zpráva k bolestnému případu bývalého kardinála McCarricka,“ začal svoji promluvu papež, dále vyjádřil podporu obětem sexuálního vykořisťování a obnovil závazek „vymýtit tuto nákazu z církve.“ Po vyslovení těchto slov papež na chvilku umlkl a pak se potichu začal modlit.

V úterý Vatikán zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o sexuálním dravci kardinálu McCarrickovi. Zpráva potvrdila podezření, že svatá stolice o jeho nebezpečnosti měla signály. Dokument vrhá jisté stíny i na Stanislawa Diwisze, současného polského kardinála a bývalého blízkého spolupracovníka polského papeže Jana Pavla II. I washingtonského metropolitu McCarricka jmenoval Jan Pavel II.

Když se na veřejnosti objevila jednoznačné důkazy o vině McCarricka, papež František hierarchu zbavil kněžství a domáhal se jasného vyšetření role církve. Požadoval analýzu, jak mohl pedofil dosáhnout tak vysokých církevních postů. Co bylo důležité, František, aniž by znal výsledek tohoto vnitrocírkevního šetření, rozhodl, že zpráva bude pro „dobro církve“ zveřejněna a vyšetřování nebude mít hranic finančních ani formálních.

Vyšetřovatelé tak měli přístup ke všem vatikánským i americkým dokumentům, včetně korespondence bývalých papežů. Vyslechnuto bylo přes 90 svědků, mezi nimiž byli i vysocí představitelé vatikánské administrativy. Zpráva má 449 stran. Jedna poznámka v úvodu zprávy upozorňuje čtenáře, že některé části mohou být drastické a že by je proto měly číst jen dospělé osoby. Druhá poznámka je pak omluvou, protože „připomínka těchto událostí jistě přinese další bolest ukřivděným a jejich rodinám.“

Horlivý biskup

Theodor McCarrick se stal biskupem v roce 1981, arcibiskupem o pět let později. Obě nominace potvrdil Jan Pavel II. Posudky na amerického kandidáta byly vynikají: pastýř duší, inteligentní a horlivý biskup – v té době se do Říma nedostaly žádné informace, které by jen naznačovaly nějaký problém. Ačkoliv se později zjistilo, že sexuálního zneužívání chlapců a kleriků se McCarrick dopouštěl již v 70. letech, a že to o něm bylo mezi kolegy známo, první oficiální zpráva o tom, se k apoštolské stolici dostala až v roce 1999. V té době mělo u něj dojít k dalšímu kariérnímu postupu. Nejdřív Jan Pavel II., ačkoliv obviněním podle zprávy nevěřil, další povýšení neschválil. „Mohla by se objevit další nepodložená obvinění, a to by jménu církve zbytečně škodilo,“ popisuje jeho postoj zpráva, kterou podrobně rozebral polský deník Gazeta Wyborcza.

O její výsledek byl v Polsku mezi veřejností velký zájem, nejenom kvůli svatému Janu Pavlu II., veleoblíbenému polskému papežovi, ale i kvůli roli jeho tajemníka a dnes vlivného kardinála Stanislawa Diwisze v této kauze. Ten s McCarrickem vedl čilou korespondenci. A měl to být on, kterému se podařilo papežův názor změnit. Jak to Diwisz komentuje dnes? Jednou říká, že novou žádost o povýšení papeži předal, jindy, že o nové McCarrickově žádosti s papežem nehovořil. V každém případě byl McCarrick ve funkci kardinála papežem Janem Pavel II. nakonec potvrzen a ze zprávy vyplývá, že Diwisz hrál v papežově rozhodnutí svoji roli a že díky němu uvěřil v upřímnost amerického duchovního. Druhým faktorem změny názoru Jana Pavla II. pak byl výsledek vyšetřování amerických biskupů, kteří nepotvrdili pravdivost, ačkoliv svého kolegu dobře znali, obvinění z pedofilie. Ale i Jan Pavel II. měl například vědět o několikadenním pobytu McCarricka s mladým klerikem v prázdninovém domku na pláži, kde měli přespávat v jednom lůžku. Uvěřil prý však tvrzení, že v tom nebylo nic sexuálního.

Na dokreslení problémů kardinála Diwisze je třeba zmínit i nedávnou reportáž polské televize TVN Don Stanislau, druhá tvář kardinála Diwisze. V ní se hovořilo o penězích, které měl brát za zprostředkování, eventuálně urychlení, audience u papeže. Diwisz všechna obvinění pro italskou agenturu ANSA jednoznačně odmítl.

Samotná zpráva ale tuto další kontroverzi polského kardinála neřešila. Zajímavé podle Gazety Wyborzy ale je, že v neuralgické době, kdy se rozhodovalo o McCarrickově církevní kariéře, vyjmenovala zprávě precizně všechny jeho návštěvy u Jana Pavla II. A že jich bylo dost.