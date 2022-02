Zmíněnou cestu do vesmíru posléze zpracoval dokument z dílny Netflixu. A výměna cestujících byla dlouhou dobu tajemstvím. Hippchen řekl o výhře jen pár lidem a pravdu o cestě často jen naznačil. V realitě tak téměř nikdo netušil, že místo Chrise měl být v dokumentu o cestě na oběžnou dráhu právě on.

I když je teď jeho tajemství konečně venku, nijak to podle něj netupí emoce, které cítí. Zejména pak vědomí, že přišel o jedinečnou příležitost podívat se do vesmíru jenom proto, že vážil příliš moc. „Příšerně to bolí. Jsem neuvěřitelně zklamaný, ale už se stalo,“ svěřil se agentuře AP. Stále ještě se neodhodlal podívat na dokument o třídenním zářijovém letu, kde mohl sedět sám. Jak již jednou řekl, příliš ho to bolí.

WHAT A GIFT: Meet Kyle Hippchen, the real winner of a first-of-its-kind space tourist sweepstakes, who gave his seat to his college roommate.https://t.co/2NxVozyLxB — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) January 27, 2022

Třiačtyřicetiletý Pilot floridské letecké společnosti Delta se se svým příběhem svěřil agentuře AP při jeho první návštěvě Kennedyho centra od té chvíle, co ztratil příležitost letět do vesmíru. Rozmluvil se o tom, jak se mu nečekaně splnil jeho jedinečný sen a jak hned na to přišlo zklamání, jaké si nikdy nepředstavoval, že zažije.

Příliš těžký

To přišlo ve chvíli, kdy si uvědomil, že váhový limit je 113 kilogramů a že ho přesahuje o celých 37 kilo. Rozhodl se proto věnovat svůj let svému spolubydlícímu z vysoké školy, Chrisovi Sembroskimu. O čtyři měsíce později si uvědomil, že o tom, že ve skutečnosti měl letět on, neví dohromady ani padesát lidí. „Byla to jejich show, nechtěl jsem jim do toho příliš zasahovat,“ sdělil Hippchen, který sledoval odlet svého přítele z VIP balkónu v Kennedyho centru.

Zdroj: Youtube

Místo něj se tedy v dokumentu objevuje jeho dlouholetý kamarád, dvaačtyřicetiletý inženýr a Air Force veterán z Washingtonu. Znají se z dob, kdy studovali Aeronautickou univerzitu Embry-Riddle a kdy společně s dalšími studenty nadšenými do vesmíru pravidelně cestovali v nacpaných autech na jih, aby viděli startovat raketoplány NASA. Oba také patřili do skupiny, která jezdila do Washingtonu propagovat komerční vesmírné lety.

I přes to, že po univerzitě každý žil na jiné straně země, i nadále byli v kontaktu. Vyměňovali si novinky ohledně vesmíru a bojovali za jejich snahu o lety do něj. Ani jeden z nich proto neodolal, když miliardář Jared Isaacman takovou možnost dal obyčejným lidem.

Isaacman nabídl místo v raketě SpaceX tomu, kdo vyhraje losování. Do něj zájemce vstoupil nákupem lístku. Celkový výdělek poté darovali Dětské výzkumné nemocnici St. Jude. Hippchen si koupil lístky v hodnotě přes 13 tisíc korun, zatímco Sembroski, který zrovna měnil práci, dal do programu v přepočtu korun tisíc. „Myslel jsem si, že statisticky nebudu mít velkou šanci na výhru," sdělil Hippchen. Protože se únorového losování zapojilo 72 tisíc lidí, velké naděje si nedělal ani jeden z přátel.

“It hurts too much," said Kyle Hippchen. “I’m insanely disappointed. But it is what it is."https://t.co/QYNXaZGsGF pic.twitter.com/6owcUMGWQq — CBS 17 (@WNCN) January 27, 2022

Když pak Hippchenovi začali chodit zvláštní emaily o jeho osobních informacích, začal se soustředit na to, co se v nich psalo malým písmem. A to byly přesné požadavky na účastníky losování. Člověk musel mít méně než dva metry a současně nepřesáhnout hranici 113 kilogramů. Výškou by se šťastný výherce do kritérií vešel, váhou však ani omylem.

Neradoval se dlouho

Rozhodl se tedy organizátorům říct, že ze soutěže odstupuje. Z následujících e-mailů a hovorů, kterými ho zaplavili, s překvapením zjistil, že místo v týmu Inspiration4 vyhrál. „Když jsem se to dozvěděl, šokem se mi stáhnul žaludek," popsal své pocity muž.

Vzhledem k naplánovanému odletu v září byl časový rozvrh velmi napjatý. SpaceX potřebovala začít měřit své první soukromé pasažéry pro jejich na míru vyrobené obleky a kabinová sedadla.

Jako letecký inženýr a pilot Hippchen dobře věděl, že hmotnostní limit je bezpečnostní opatření týkající se sedadel a nelze debatovat o jeho překročení. „Snažil jsem se přijít na způsob, jak zhubnout skoro čtyřicet kilo za šest měsíců. Je to sice možné, ale není to ta nejzdravější věc, kterou by měl člověk dělat,“ řekl.

??In the US: A man who won a trip to space donated it to a friend as he was too heavy for the SpaceX rocket



Kyle Hippchen, a Florida-based airline captain, says he still can’t watch the the Netflix series on the three-day flight which took place last September #VMNews pic.twitter.com/Aj6NL6rJ5h — Virgin Media News (@VirginMediaNews) January 27, 2022

Isaacman ale Hippchenovi povolil, aby si za sebe vybral náhradu. „Kylova ochota darovat jeho místo Chrisovi byl neuvěřitelný čin laskavosti,“ okomentoval jeho rozhodnutí. Isaacman členy teamu Inspiration4 představil na konci března. Mezi nimi byla asistentka lékaře z nemocnice St. Jude Hayley Arceneauxová, která v zařízení sama jako dítě porazila rakovinu, profesorka geologie Sian Proctorová a nakonec právě Air Force veterán Chris Sembroski.

Do vesmíru se podívaly jeho cennosti

Hippchen se k posádce přidal v dubnu, kdy s nimi sledoval odlet astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici pro NASA. Byl to poslední vesmírný let před jejich vlastním. Jako vyjádření vděčnosti nabídl Sembroski svému příteli, že mu do vesmíru vezme, co si bude přát.

Hippchen této nabídky využil a do vesmíru se podívala sbírka jeho prstenů, které nosil na střední škole a na univerzitě, nárameníky kapitánů aerolinek, nejstarší vojenské vyznamenání Purpurové srdce, které získal jeho prastrýc ve druhé světové válce, a různé drobnosti od přátel ze střední se specifickým varováním. „Neptej se na žádné podrobnosti,“ stálo na něm.

Today we pay tribute to our nation’s service members, veterans, and those deceased whose selfless service to our country merited the oldest military award, the Purple Heart. Their unwavering commitment to the United States has helped ensure the safety and security of our country. pic.twitter.com/mwJOSfMD9v — GarySiniseFoundation (@GarySiniseFound) August 7, 2021

Předtím, než se Sembroski vyšplhal do kabiny Dragon, dodržel tradici a použil telefon na vrcholu odpalovací věže k uskutečnění jednoho přiděleného hovoru. Zavolal právě Hippchenovi a ještě jednou mu poděkoval. „Jsem ti navždy vděčný,“ sdělil mu.

Dnes na chvíli Hippchen vzpomíná s hořkosladkými myšlenkami. „Dělal jsem vše pro to, abych se udržel pohromadě," řekl Hippchen a dodal, že se snažil udržet co nejvíce kamenný obličej, aby nikdo nepoznal, jak moc ho to mrzí.

I přes to, že Hippchen neviděl zemi z oběžné dráhy, zažil přibližně deset minut beztíže. Společně s přáteli a rodinou posádky nastoupil během Sembroskiho letu na speciální letadlo s nulovou gravitací. „Bylo to skvělé,“ vzpomínal později.