Řidič dostal u řeckého soudu tříletý trest za pašování a více než rok strávil ve vězení. „Zboží jsme tehdy na příkaz zaměstnavatele, už zaniklé firmy, nakládali na jiném místě než obvykle. O žádných cigaretách jsem nevěděl a s pašováním neměl nic společného. U soudu jeden z celníků vypověděl, že kartony cigaret byly tak profesionálně schované, že je běžnou kontrolou člověk nemohl objevit,“ sdělil Deníku prostřednictvím svého advokáta muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Celá záležitost se sice stala už před dvaceti lety, ale pobytem řidiče ve vězení zdaleka neskončila. Naopak narůstá do obrovských rozměrů. Po deseti letech totiž Řecko začalo přes českou celní správu vymáhat celní dluh. Ten má i se všemi úroky z prodlení a dalšími poplatky nyní přesahovat čtyřicet milionů korun a každý měsíc narůstá o více než sto tisíc. Řidič má obstavený majetek a měsíčně mu exekutor srážel ze mzdy kolem deseti tisíc. Deníku to řekl blanenský právník Vilém Fránek, který řidiče kamionu zastupuje.

Dluh po zaměstnanci

Vymáhání je nyní dočasně zastaveno. „Nechápu, jak někdo může chtít zaplatit celní dluh po zaměstnanci. Jakoby byl vlastník nákladu. Řecko je zemí Evropské unie, ale tady nemáme legitimní způsob a nástroje, jak občana naší republiky před podobným nesmyslným platební příkazem z cizí země bránit,“ poznamenal Fránek.

Ministerstvo zahraničních věcí na dotazy redakce ohledně tohoto případu do včerejší uzávěrky neodpovědělo. Stejně jako řecký velvyslanec Efthymios Efthymiades. „Pan velvyslanec se k této kauze vyjadřovat nebude. Je to záležitost soudů,“ sdělila po telefonu pracovnice řeckého velvyslanectví v Praze.

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský chce u tamní komise interpelovat zda se lze vymáhání této mezinárodní pohledávky bránit. „Řidič si odseděl za pašování čtrnáct měsíců v řeckém vězení. Výměr na úhradu celního dluhu přišel více než deset let poté. Celý případ považuji za neskutečně absurdní už proto, že nikdy nebyla potrestána firma a i kolega řidiče, s nímž se střídali při řízení, odešel zcela bez trestu,“ poznamenal Zdechovský.

Podle mluvčí Generálního ředitelství cel Martiny Kaňkové česká strana zajišťuje jen vymáhání dluhu. Nemá však právo zkoumat vlastní podstatu věci. „Celní dluh vznikl a byl vyměřen na území jiného státu. I o další sankci rozhodl jiný stát,“ uvedla Kaňková. Na dotaz, zda je tento celní dluh v současnosti vymáhán i po někom jiném sdělila, že musí zachovat mlčenlivost.

Drahý právník

Právník Vilém Fránek doplnil, že zmíněná přepravní firma zanikla a její majitel zemřel za podivných okolností. Řidičův kolega byl po dvou dnech z řecké vazby propuštěn. „Po oznámení vymáhání celního dluhu si najal drahého řeckého právníka a co mám informace, tak by měl být ze všeho venku. To je ovšem záležitost několika tisíců eur, které můj nemajetný klient, otec tří dětí, nemá,“ poznamenal.

Proti platebnímu výměru na úhradu celního dluhu psal do Řecka odvolání. To však tamní soud zamítl. „Člověk musí mít řeckého advokáta, který odvolání podá v příslušném městě u soudu na podatelnu. Jinak se nebere v potaz. O lecčem, jao to tam chodí, vypovídá také fakt, že naše doporučené dopisy došly jen na jednu ze tří institucí. Na ambasádu. Zbývající dva, na celnici a k místnímu soudu, se prostě ztratily,“ dodal advokát s tím, že řecká justice mezitím českého řidiče obžalovala z nezaplacení celního dluhu. Rozsudek však ani po letech nemá.