"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl Wang, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním.

Podle Vystrčila je Wangovo prohlášení podobné tomu, co bylo obsaženo v čínském dopise, který obdržel bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Připomněl tak kauzu dokumentu, který byl objeven v pozůstalosti Kubery. Čínská ambasáda se v něm ostře vymezovala proti jeho plánované cestě na Tchaj-wan.

"Mě samozřejmě to prohlášení mrzí, protože zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi, a já věřím, že tomu tak bude i přes to prohlášení," řekl Vystrčil českým novinářům. "Znovu musím zopakovat, že tato cesta nemá v žádném případě cíl se vůči někomu vymezovat. Tato cesta má za účel spolupracovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj České republiky a samozřejmě pro spolupráci mezi demokratickými zeměmi," dodal.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že si kvůli vysvětlení vyjádření předvolá čínského velvyslance. „Vyjádření vnímám jako něco, co není v diplomatických vztazích obvyklé. Očekávám, že čínská strana nám ta slova vysvětlí, protože jsou už za hranou. Tento týden si předvoláme čínského velvyslance,“ uvedl v pondělí ráno ministr.

"Co se týče těch slov, očekávám, že čínská strana nám je vysvětlí. Cesta má samozřejmě dopady na vztahy s Čínou, ale myslím, že toto je již za hranou," konstatoval Petříček. "Já se proti tomu rozhodně hodlám ohradit. Je to naše záležitost. Kontinuálně prosazujeme naši politiku, která je k Tchaj-wanu jasně stanovena. My jsme si vyhradili právo, že v technických oblastech chceme s Tchaj-wanem spolupracovat," dodal.

Česká republika vedla od dob prezidenta Václava Havla směrem k zahraničním partnerům politiku komunikace. Nyní jsme se dostali jako jediní v Evropě na cestu konfrontace, která roztáčí spirálu nepřátelských aktů a prohlášení.



Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes na twitteru napsal: "Česká republika vedla od dob prezidenta Václava Havla směrem k zahraničním partnerům politiku komunikace. Nyní jsme se dostali jako jediní v Evropě na cestu konfrontace, která roztáčí spirálu nepřátelských aktů a prohlášení. Není to dobrá zpráva pro budoucnost." Českému rozhlasu Radiožurnál řekl, že se Česko dostává do středu souboje velmocí a že není přijatelné, aby Česká republika byla předmětem dramatických prohlášení.

Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) je předvolání čínského velvyslance logickým vyústěním nepřijatelného vyjadřování na adresu českých politiků. Vystrčilova cesta sice podle něj vybočuje z české zahraniční politiky, Senát je ale svébytnou komorou a český demokratický systém nedovoluje do jeho rozhodnutí o zahraničních cestách zasahovat.

"Tato skutečnost je čínské straně známa, zavázala se ji respektovat, ale ústy čínského velvyslance tento princip v posledních měsících opakovaně porušuje. Navíc používá při svých vyjádřeních i výhrůžky, což je v diplomatickém jazyku zcela nepřijatelný nástroj, na který nelze nahlížet jinak než jako na přímý pokus o omezování samostatnosti rozhodování českých orgánů," poznamenal Veselý.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní také například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš.

Podnikatelské forum

Dnes se předseda horní komory Parlamentu zúčastnil setkání českých a tchajwanských firem na podnikatelském fóru. Na Tchaj-wan s ním přicestovali zástupci asi čtyřicítky českých podniků, většinou z oblasti nových technologií.

Vystrčil, kterého doprovází sedm senátorů či pražský primátor Zdeněk Hřib, řekl, že čeští politici na Tchaj-wan přijeli, aby vytvořili vhodné prostředí pro spolupráci českých a tchajwanských podnikatelů i obou zemí. Cílem cesty samotných podnikatelů podle něj je, aby navázali potřebné kontakty a uzavřeli výhodné kontrakty.

"Prosím, udělejme všechno proto, aby tomu tak bylo. Sledují nás nejen lidé v Česku, nejen lidé na Tchaj-wanu, ale sleduje nás celý svět," vyzval šéf Senátu. Úspěšnost mise podle něj ovlivní budoucnost. Českým podnikatelům poděkoval za odvahu na Tchaj-wan přijet.

Přísná opatření

Na konferenci vystoupila i tchajwanská ministryně hospodářství Wang Mej-chua. Poznamenala, že česko-tchajwanské podnikatelské fórum je jedinou velkou akcí, kterou Tchaj-wan od vypuknutí epidemie koronaviru uspořádal. Připomněla, že Tchaj-wan téměř 140 dní po sobě nezaznamenal žádné místní případy nákazy koronaviru.

Omluvila tak přísná hygienická opatření, která cestu české delegace doprovází. Její členové musí mít neustále nasazeny roušky a podstoupit museli dva testy na koronavirus v ČR a jeden po příletu do Tchaj-peje. Další test je čeká v úterý.

Wangová poznamenala, že ačkoli jsou Česko a Tchaj-wan geograficky vzdálené země, vztah mezi nimi byl vždy velmi těsný. Připomněla investice tchajwanských firem v ČR i společné podniky, které české a tchajwanské společnosti založily na Tchaj-wanu, aby společně pronikly na asijsko-pacifický trh.

