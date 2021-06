Když v sídle společnosti Sulphur Springs Valley Electric Cooperative, distributora elektrické energie z jihoarizonského města Willcox, zazvonil na počátku tohoto týdne telefon, nastalo pozdvižení. Běžně se zde totiž nestává, že by museli z drátů u sloupu elektrického vedení na okraji města vymotávat medvěda.

Firemní údržbář Werner Neubauer pro agenturu AP uvedl, že okamžitě deaktivovali napájení, aby zvíře nebylo zasaženo elektřinou. Neubauer poté k němu vystoupal na vysokozdvižné plošině a pomocí dvoumetrové tyče se skleněnými vlákny na konci se pokusil přinutit medvěda, aby slezl dolů. Dokonce si s ním na to téma promluvil.

„Myslím, že jsem mu řekl, že mu pomůžu dostat se ze sloupu. Vím, že mi nerozuměl, ale upoutal jsem jeho pozornost,“ uvedl pro AP elektrikář. Medvěd se pokoušel dotěrnou tyč chytit do zubů, ale nakonec to vzdal, slezl na zem a prchl do pouště.

Zdroj: Youtube

Podle Neubauera nikdo při zásahu nebyl zraněn a výpadek proudu, který postihl část obyvatel Willcoxu, trval jen čtvrt hodiny.

Když byli postižení zákazníci seznámeni s důvodem přerušení dodávky proudu, řada z nich tomu porozuměla. Bylo to totiž již podruhé v tomto měsíci, co byl ve městě na jihu Arizony spatřen medvěd.