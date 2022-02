Civilní letecká doprava ušla od chvíle, kdy se začala rozvíjet, neuvěřitelnou cestu. Když si do letadel sedali cestující třeba v polovině 20. století, v kokpitech některých letadel seděli kromě pilotů také navigátoři. A v některých částech vzdušného prostoru se piloti nemohli spoléhat na žádné přístroje, ani komunikaci s řízením letecké dopravy - pouze na své vlastní oči. Za pár desítek let se letectví radikálně změnilo a je možné, že lidstvo se v pár následujících letech dočká další revoluce.

Mnoho studií totiž koketuje s myšlenkou, že by se o let stroje mohl už za krátkou dobu starat pouze jediný pilot. Aby ovšem tato situace nastala, budou si na myšlenku muset zvyknout pasažéři a také být uzpůsobena letadla. „Pro komerční linky by řízení letadla jediným pilotem znamenalo skok do nového světa," konstatuje stanice CNN.

Nedostatek zaměstnanců

Podle propagátorů myšlenky jediného pilota by snížení počtu lidí v kokpitu na jednoho mělo hned několik výhod. „Některé aerolinky se tímto nápadem zabývají nejen proto, že by jim to pomohlo ušetřit peníze, ale také kvůli hrozícímu nedostatku pilotů. Některé předpoklady mluví o tom, že bude do roku 2025 celosvětově chybět 34 tisíc pilotů. Snížení počtu pilotů při jednotlivých letech by mohlo dopad této situace zmírnit," vykresluje názory CNN.

Snižování počtu pilotu v kokpitu už nyní testuje výrobce Airbus pro své stroje A350 a letecká společnost Cathay Pacific. Konkrétně pro extrémně dlouhé lety. Při takových totiž standardně bývá počet pilotů tři - jeden je připraven pro střídání, když kapitán nebo důstojník potřebují odpočinek. Při scénáři, se kterým koketuje Airbus, by i při dlouhých letech letadlo řídili pouze dva piloti - a kdyby jeden z nich potřeboval v méně rizikových částech letu, tedy mimo vzlétání a přistávání, odpočinek, obří letoun by skutečně byl v jistou chvíli pouze v rukou jediného člověka.

Airbus doufá, že se mu podobný model podaří do několika let certifikovat. „Zabýváme se studiemi provozních vzorů pro letové posádky na letech na dlouhé vzdálenosti," potvrdili CNN zástupci společnosti.

Piloti se bouří

Jedním z nejhlasitějších odpůrců myšlenky jediného pilota jsou zatím zástupci organizací, které právě piloty sdružují. „Největší sdružení pilotů na světě, ALPA (The Air Line Pilots Association, International) v roce 2019 zveřejnilo studií, která vyjmenovala rizika přechodu řízení letadla na jediného pilota. Podle sdružení je zvažování této myšlenky předčasné a založené na drahých a nevyzkoušených technologiích.

Vyjádření rovněž upozorňovalo na to, že existuje množství situací, kdy je opravdu nutné, aby v kokpitu seděli dva piloti, a zvládli tak třeba technické problémy, které by v případě, že jim nečelí dva lidé, mohly vyústit v katastrofu," shrnuje stanovisko organizace CNN.

Mezi dva nejčastěji zmiňované příklady, proč je podle pilotů i části odborníků přechod na jediného pilota nebezpečný, jsou dva případy, které vešly do dějin. Jedním je let US Airways 1549 z roku 2009, kdy kapitán Chesley Sullenberger a první důstojník Jeff Skiles dokázali se strojem nouzově přistát na řece Hudson a právě jejich brilantní spolupráce byla důvodem, proč nedošlo ke katastrofě.

Druhým příkladem je pak tragická havárie letu Germanwings 9525 z roku 2015, kdy se první důstojník zamkl v kokpitu ve chvíli, kdy kapitán odešel na toaletu, a následně s celým strojem záměrně naboural, přičemž zemřeli všichni na palubě. „Druhý zmíněný příklad ukazuje jeden z často zmiňovaných důvodů, proč je hazardem nechávat ovládat celý stroj plný lidí jediným člověkem," píše CNN.

Podle pilota a autora knihy "Ask the Pilot" Patricka Smitha, kterého CNN oslovila, je navíc hodně předčasné myslet si, že jednoho pilota dokáží plnohodnotně nahradit stroje v kokpitu. „Z letitých zkušeností vím, že někdy i dva piloti mají v kokpitu co dělat, aby všechno probíhalo hladce," řekl Smith CNN.

Rádce na pevné zemi

Hlavní otázkou ovšem zůstává, jak by vlastně technicky let vypadal, kdyby dopravní letadlo řídil pouze jediný člověk. Na toto téma vznikla v roce 2014 studie amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír. „Změna kokpitů uzpůsobených pro dva piloty na kokpity pro jediného bude náročnější, než jak vypadala v historii proměna kokpitů, ve kterých sedělo pět lidí, na kokpity pro dva," shrnula studie.

Zároveň nabídla několik scénářů, jak konkrétně by řízení dopravních letadel jediným pilotem mohlo vypadat. Jedním z nich například bylo vytvoření pozice jakéhosi podpůrného pilota na zemi - ten by sledoval zároveň hned několik letů, a pokud by se u některého vyskytl problém a pilot daného letadla by se z nějakého důvodu nemohl věnovat pilotování, člověk na zemi by převzal kontrolu nad letadlem na dálku. Tedy by jej v podstatě řídil, i když by byl od samotného stroje vzdálen stovky až tisíce kilometrů.

I další scénář pracuje s pozemní podporou - v tomto případě by vypadala tak, že by každé letiště mělo pilota, který by na dálku pomáhal letadlům při nejkritičtějších fázích, tedy vzlétnutí a zejména přistání.

NASA dokonce scénáře vyzkoušela při experimentu. „Umístila piloty do rozdílných místností, každý se posadil do simulátoru a měli si poradit s různými situacemi. Všichni s Boeingem 737 na simulátoru úspěšně a bezpečně přistáli, ovšem studie ukázala, že byli doslova zahlceni úkoly, které si jinak dělí mezi sebe dva piloti," uvádí CNN.

Při subjektivním hodnocení zážitku pak piloti uváděli, že se často cítili bez druhých "očí" v kokpitu nejistí, a byli více pod stresem a necítili se dostatečně bezpečně.