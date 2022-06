#clanek|6692454#

Ulice hlavního britského města již v předchozích dnech zaplnila výzdobu. „V centru Londýna se odehraje série spektakulárních událostí. Samozřejmě se ale budou konat i další akce po celém Spojeném království,“ nasti oficiální web britské královské rodiny .

Nákupní centrum je lemováno vlajkami Union Jack pro oslavy platinového jubilea královny tento víkend #londýn ?? #platinumjubilee pic.twitter.com/of3admWNOY — Roberts London (@RobertsLondonUk) 30. května 2022

A slavit se má opravdu ve velkém. „V celém státě bylo nahlášeno přes dvě stě lokálních akcí a pouličních párty. V zemích Common-wealthu se pak bude konat přes šest stovek slavnostních akcí,“ poskytne web britské vlády .

Celkem tak královnino výročí oslaví desítky milionů lidí po celém světě.

Balkonová kontroverze

Srdcem všeho ale bude samozřejmě Londýn a okolí Buckinghamského paláce. „Chystají se tam vojenské přehlídky, několik slavnostních bohoslužeb a dokonce velký popový koncert,“ přibližuje agentura Reuters .

Při akcích lidé uvidí všechny členy královské rodiny, v Londýně se mají ukázat také princ Harry s manželkou Meghan a jejich oběma dětmi. Jejich účast přitom dlouho zůstávala nejistá a někteří komentátoři odhadovali, že mladší dítě tohoto páru, dceru, která se narodila ve Spojených státech, královna Alžběta II. naživo nikdy nespatří. Oslavy ale nakonec vévoda a vévodkyně ze Sussexu absolvují is potomky.

Dnes sérii akcí odstartuje slavnost Trooping the Colour, což je tradiční vojenská přehlídka na počest královniných narozenin. „Pozemní přehlídka bude následována přeletem vojenského letectva, poletí historické i současné stroje,“ zmiňuje agentura Reuters.

Akce se zúčastní všichni známí členové královské rodiny – princ William a zřejmě i princ Charles pojedou s vojáky na koni, jejich manželky, vévodkyně Cammila a Catherine, se do Buckinghamského paláce dopraví v kočárech. Oslavenkyni, královnu Alžbětu II., pak davy přítomných lidí již tradičně spatří na balkonu Buckinghamského paláce.

Právě balkon ale při plánování oslav vyvolal kontroverze. Na terase již tradičně pozorují přelet letadel královnini nejbližší a nebude tomu jinak ani dnes. Celkově má na průčelí paláce stát sedmnáct lidí. Jenže ne všichni členové blízké rodiny pozvánku dostali. „Na balkon vystoupí nakonec pouze „pracující“ členové královské rodiny a jejich děti, čímž jsou z účasti vyloučeni královnin syn princ Andrew a její vnuk princ Harry s manželkou Meghan,“ zmiňuje BBC.

Tuto volbu provázely různé diskuze. „To, kdo se objeví na balkoně, bývá strategickým rozhodnutím. Královská rodina dobře ví, jak důležité gesto to je. Takže se hodně debatovalo o tom, kdo tam vystoupí, a kdo ne. Kdyby účast byla povolena třeba princi Andrewovi, lze si snadno představit, jak negativní reakci by to vyvolalo,“ řekla BBC profesorka Pauline Maclaranová z centra pro studium monarchie University of London.

Prince Andrewa totiž zbavili veškerých funkcí v královské rodině poté, co byl zapleten do sexuálního skandálu. Rozkol prince Harryho a jeho ženy Meghan s královskou rodinou zase propírala prakticky všechna světová média. Podle Maclaranové bylo jejich „vyloučení“ z balkonu nakonec od královské rodiny velmi taktním a elegantním gestem, jak se k celé situaci postavit. Princové Andrew a Harry se navíc s určitostí objeví na dalších akcích, které budou součástí oslav.

Popové hvězdy pro královnu

Hlavní páteční londýnskou událostí bude slavnostní bohoslužba na počest královny, která je hlavou anglikánské církve. „V sobotu se pak královna v doprovodu dalších členů rodiny zúčastní koňských dostihů,“ zmiňuje agentura Reuters.

Třetí den oslav zakončí večer velkolepý koncert před Buckinghamským palácem. „Vystoupí na něm hvězdy jako skupina Duran Duran či zpěvačka Diana Ross,“ nastiňuje agentura Reuters.

A žít bude Londýn i v neděli. Připraveno je totiž velké pouliční procesí, zahrnující například artisty. „Předtím, než v závěru akce zazní národní hymna, vystoupí zpěvák Ed Sheeran. Ten zazpívá svou baladu Perfect jako speciální poctu královně Alžbětě II. a jejímu zesnulému manželi princi Philipovi. Fotografie páru, který společně prožil přes sedmdesát let, budou při Sheeranově zpěvu promítány na velkou obrazovku v pozadí,“ píše list The Daily Mail. Komentátoři očekávají, že půjde o jednu z nejemotivnějších chvil celých oslav.

Uskuteční se samozřejmě také několik akcí jen pro zvané hosty. Na veřejnost už pronikl snímek několikapatrového dortu, který při nich královna zakrojí a který již doručili do paláce.

The cake features the flowers of each of the countries of the UK



Tudor Rose - England

Daffodil - Wales

Shamrocks - Northern Ireland

Thistle - Scotland



Along with the Queen’s favorite flower, Lily-of-the-Valley. pic.twitter.com/rP2sXWCzNO — Gert's Royals (@Gertsroyals) May 31, 2022

Panovnice na Stonehenge

Podle odborníků na královskou rodinu jsou oslavy velkou příležitostí poděkovat královně, která mezi Brity i celosvětově zůstává velmi populární. Na druhou stranu například agentura AP píše, že ve společenství Commonwealth roste touha s monarchií rozvázat i poslední svazky.

Už v minulých dnech se však každopádně na panovnici soustředila ještě větší pozornost než obvykle. „Uskutečnily se například projekce, při nichž byly královniny portréty promítnuty na slavný Stone-henge a londýnský oblouk Marble Arch,“ uvádí stanice Sky News.

Our spellbinding homage to Her Majesty The #Queen! ?

We've projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge in celebration of the #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/vn5vkGHJGt — Stonehenge (@EH_Stonehenge) May 30, 2022

Samostatnou kapitolou pak bylo i zmíněné uvedení dokumentu britské stanice BBC plného vůbec poprvé publikovaných záběrů z královnina soukromí - třeba toho, kde se svou sestrou, princeznou Margaret v dětském věku tančí a sleduje je při tom rodinný pes. „Vždy jsem s radostí zachytávala rodinné chvíle. Soukromé fotografie mohou odhalit zábavu, která se skrývá za formalitou,“ vyjádřila se královna ke snímku.