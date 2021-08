Unie proto mohla oznámit, že zároveň splní další závazek a dodá v letošním roce 200 milionů dávek vakcín proti covidu zemím rozvojového světa.

„Tým Evropa přijímá svůj díl odpovědnosti za boj proti viru všude na světě. Očkování má zásadní význam, a proto je nezbytné zajistit přístup k vakcínám proti pandemii covidu-19 každé jednotlivé zemi. Zemím s nízkými a středními příjmy dodáme letos více než 200 milionů dávek očkovacích látek proti covidu-19,“ uvedla šéfka Komise Ursula von der Leyenová.

Evropská unie zároveň zahájila iniciativu týkající se výroby očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe a přístupu k nim. Iniciativa pomůže vytvořit pod dohledem Komise podmínky pro výrobu očkovacích látek přímo v Africe a bude financována jednou miliardou eur z rozpočtu EU a evropských rozvojových finančních institucí, jako je Evropská investiční banka (EIB).

Výroba v Dakaru

EU už oznámila rozsáhlé investice do výroby očkovacích látek v Pasteurově ústavu v senegalském Dakaru. Nový výrobní závod sníží závislost Afriky na dovozu očkovacích látek.

