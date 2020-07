Pandemií covidu-19 celosvětově nejtvrději zasažené Spojené státy za pondělí oznámily 59 222 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). V porovnání s nedělí je to mírný pokles. Celkem už s covidem-19 v zemi zemřelo 135 582 lidí.

Spojené státy od počátku epidemie evidují 3,36 milionu nakažených. Za posledních 24 hodin v souvislosti s covidem-19 země evidovala 411 úmrtí. V předchozím dni to bylo 442 úmrtí a 59 747 nově nakažených.

Nová ohniska nákazy se objevují na jihu a západě 328milionových USA. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v pondělí nařídil kvůli rychlému šíření koronavirové nákazy v posledních týdnech uzavřít všechny bary, vnitřní prostory restaurací či obchodní centra. V některých okresech budou muset zavřít také kostely, posilovny či kadeřnictví. Opatření přichází více než měsíc poté, co mohly podniky otevřít po první vlně epidemie.

"Ten virus hned tak neodejde," řekl guvernér. "Doufám, že jsme si toho všichni vědomi, i ti, kteří si mysleli, že s vedry zmizí," dodal.

Počet úmrtí s covidem-19 v Brazílii stoupl

Brazílie eviduje 733 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19 a 20 286 dalších potvrzených infekcí. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. Počet úmrtí je zhruba o stovku vyšší než v neděli, nových nemocných ale ubylo.

Brazílie, která je s 210 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Latinské Ameriky od počátku epidemie zaregistrovala téměř 1,9 milionu nakažených, z nichž 72 833 zemřelo. Předchozí den brazilské úřady ohlásily 631 úmrtí a přes 24 800 nových případů nákazy.

Jihoamerický stát je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je pravděpodobně mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Pozitivní test na koronavirus minulý týden potvrdil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Prezident v pondělí prohlásil, že se cítí "velmi dobře“ a pokud mu test dnes vyjde negativní, začne opět pracovat. Než se ale viru zbaví úplně, bude se nadále izolovat. Televizi CNN Brasil Bolsonaro řekl, že nemá potíže s dýcháním a neztratil ani chuť.

Británie zavádí povinné nošení roušek v obchodech

Británie zavede od 24. července po dlouhém váhání povinné nošení roušek v obchodech. V pondělí pozdě večer to uvedla agentura PA. Dnes by nařízení měl oznámit ministr zdravotnictví Matt Hancock. Za porušení protikoronavirového opatření bude hrozit pokuta až 100 liber (2950 Kč).

"Množí se důkazy, že nošení roušek v uzavřených prostorech přispívá k ochraně lidí a jejich okolí před koronavirem," řekl mluvčí britského kabinetu. Už v pátek naznačil rozšíření povinnosti nosit roušku britský premiér Boris Johnson. Britové zatím musejí mít nasazenou ochranu úst a nosu pouze v prostředcích veřejné dopravy.

Vláda se dlouho zdráhala v povinnosti nošení roušek přitvrdit. Obávala se, že jich pak nebude dost v nemocnicích a v pečovatelských zařízeních. Také se objevovaly domněnky, že nošení roušek vede k falešnému pocitu jistoty. Zhruba 67milionová Británie je s 46 500 úmrtími s covidem-19 koronavirem nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Vládě se vyčítá, že na pandemii reagovala příště pozdě a špatně.

V Rusku klesá počet infikovaných, úmrtí je nadále hodně

V Rusku čtvrtý den v řadě klesl denní přírůstek potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Krizový štáb dnes oznámil, že testy za pondělí prokázaly 6248 nově nakažených osob. Počet úmrtí spojených s koronavirem proti neděli však výrazně stoupl ze 104 na 175.

Daleko nejvíce nových případů opět zaznamenalo osmimilionové hlavní město Moskva, kde se v první den nového týdne potvrdilo dalších 631 infikovaných. Za Moskvou zůstává druhé největší ruské město Petrohrad, kde nakažených za uplynulých 24 hodin přibylo 268.

Od vypuknutí epidemie v Rusku úřady nejrozlehlejší země světa s přibližně 146 miliony obyvatel registrují celkem 739 947 pozitivně testovaných osob. Nemoci covid-19 doposud podlehlo přes 11 614 pacientů.