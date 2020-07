Zánět v mozku novozence vznikl podle publikované studie v důsledku infekce, k níž došlo ještě před jeho narozením poté, co se vir dostal přes placentu do jeho těla.

Studii, jež byla zveřejněna v Nature Communications, předcházelo už několik případů narození dětí s nemocí COVID-19, u nichž měli lékaři podezření, že k nakažení virem došlo ještě v děloze. Až dosud však nemohli vyloučit ani variantu, že se novorozenci nakazili během porodu nebo těsně po porodu.

Aktuální případ je podle autorů studie prvním, kdy se přenos nemoci z těhotné ženy na dítě ještě v děloze podařilo bezpečně prokázat. Informuje o tom britský deník The Guardian.

Vir se může přenášet v děloze

"Bohužel, o přenosu není v tomto případě pochyb. Lékaři musí vědět o tom, že k tomu může dojít. Nestává se to běžně, to je samozřejmé, ale stát se to může a při klinické práci je třeba brát to v úvahu," uvedl Daniel De Luca, ředitel dětské pediatrie a oddělení novorezenecké intenzivní péče v nemocnici Antoinea Béclèrea v Paříži.

Třiadvacetiletá matka byla přijata do nemocnice 24. března s horečkou a těžkým kašlem poté, co se koncem třetího trimestru nakazila koronavirem. Krátce po přijetí byla pozitivně otestována na výskyt onemocnění COVID-19.

Tři dny po nástupu do nemocnice odhalili lékaři známky nebezpečí pro dítě a provedli nouzový porod císařským řezem při celkové anestézii matky. Dítě okamžitě izolovali na novorezenecké jednotce intenzivní péče a kvůli ovlivnění anestetikem je intubovali. Krevní testy a testy plicní tekutiny odhalily nákazu COVID-19. Jiné virové, bakteriální nebo plísňové infekce ale vyloučily. Rozsáhlejšími zkouškami se pak přišlo na to, že se virus rozšířil z matčiny krve do placenty, kde se replikoval, vyvolal zánět a nakazil dítě.

"Důvodem, proč se podobné šíření viru nepodařilo prokázat dříve, je to, že k tomu potřebujete hodně vzorků," uvedl De Luca. "Musíte mít k dispozici mateřskou krev, novorozeneckou krev, pupečníkovou krev, placentu, plodovou vodu a získat všechny tyto vzorky během pandemie, kdy je všude kolem stav nouze, je nesmírně obtížné. Už dříve se vyskytly některé podezřelé případy, ale nikdo zatím neměl příležitost všechno otestovat a zkontrolovat patologii placenty."

Hrálo se o život

V případu novorozeného chlapce se nejvíc viru našlo v placentě, která je bohatá na stejné receptory, jaké se nacházejí v plicích, tedy v orgánu, který virus používá ke svému vniknutí do lidských buněk.

Dítě se zdálo být zpočátku zdravé, třetí den po porodu se však u něj projevily známky podráždění a špatného příjmu potravy. U chlapce se také rozvíjely svalové křeče, při nichž se mu hlava, krk a záda zvracely dozadu. Neurologické příznaky naznačovaly meningitidu (zánět mozkových blan), vyšetření magnetickou rezonancí následně odhalilo příznaky gliózy, tedy zmnožení buněk glie, což je vedlejší účinek poškození nervové tkáně, které může vést k trvalému poškození mozku.

V době jeho narození přitom neexistovaly žádné klinické pokyny, jak zacházet s novorozenci nakaženými nemocí COVID-19. Lékaři zvažovali, že mu začnou podávat remdesivir, antivirový lék, který urychluje zotavení, ale chlapec se začal postupně uzdravovat sám. Podle De Lucy ukázalo nedávné vyšetření "téměř normální" stav.

"Vidím to jako sklenici napůl prázdnou a napůl plnou. Špatná zpráva je, že virus dítě úspěšně napadl a vyvolal příznaky nemoci. Dobrá zpráva je, že se dítě nakonec uzdravilo. Dnes je klinicky v pořádku," uvedl De Luca.

Opatrnost je na místě, panika ne

Podle De Lucy se však těhotné ženy nemusí bát. "Těhotenství je velmi pečlivě sledováno, a pokud se takový případ objeví, můžeme to zvládnout. Ve většině případů k žádnému poškození dítěte nedojde. A vždycky se dá hodně udělat. Na druhé straně ale nemůžeme zavírat oči a tvrdit, že se nic takového nikdy nestane."

Na dotaz, zda by měly být těhotné ženy opatrnější, pokud jde o dodržování bezpečného odstupu od ostatních nebo o mytí rukou, De Luca odpověděl, že podobné jednání je rozumné za všech okolností, nezávisle na tom, zda jde o těhotnou ženu, nebo ne.

Podle Andrewa Shennana, profesora porodnictví na Londýnské univerzitě, jsou případy přenosu nemoci COVID-19 z matky na novorozené dítě velmi vzácné. "U 244 dětí ve Velké Británii, které se narodily infikovaným matkám, se v 95 procentech případů neobjevily žádné známky viru a výsledky jejich testů se podobají neinfikovaným dětem. Můžeme ženy ujistit, že těhotenství nepředstavuje v souvislosti s COVID-19 významný rizikový faktor."