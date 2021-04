Létání nadzvukovou rychlostí v luxusním supermoderním stroji. Právě to slibuje letadlo, které pro představitele americké vlády vyvíjí startupová společnost Exosonic. Jak bude vypadat?

Vizualizace leteckého speciálu pro čelní představitele USA od společnosti Exosonic | Foto: Profimedia

Stroj pojme podle plánu až 31 pasažérů. Luxusní interiér zdobí materiály jako pravá kůže, dubové dřevo či křemen, vybaven je také soukromými místnostmi určenými k práci i odpočinku. Létat přitom bude dvojnásobnou rychlostí, než současný prezidentský speciál. Sloužit by přitom mohl primárně jako Air Force Two, tedy letoun určený pro viceprezidenta USA, později pak také jako Air Force One.