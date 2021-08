V sobotu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) rozhodl o evakuaci diplomatů z české ambasády. Česko slíbilo pomoc i místním zaměstnancům velvyslanectví a tlumočníkům české armády, kteří o to požádali.

Povstalecké hnutí Tálibán v Afghánistánu urychleně postupuje, ovládá již většinu země. Jeho bojovníci již vstoupili i do okrajových částí Kábulu.

Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna. Po sobotním mimořádném jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí (MZV) Kuhlánek na základě informací od spojenců a po doporučení Balouna rozhodl o evakuaci ambasády. Diplomati byli přemístěni pod ochranou jednotky Vojenské policie KAMBA na místní mezinárodní letiště, kde nyní čekají na evakuaci.

Rychle se vyvíjející situací se v sobotu večer zabývalo i předsednictvo Bezpečnostní rady státu (BRS), které svolal premiér Andrej Babiš (ANO). Po jeho skončení jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc nejen diplomatům, ale i afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Podle Kulhánka by jim od Tálibánu hrozilo mučení a smrt. Přemístění mají slíbeno i tlumočníci, kteří pomáhali českým vojákům.

Havlíček: Evakuace se stihne

Podle Zechmeisterové evakuační lety zajistí vojenská letadla české armády, stát by se tak mělo "v těchto dnech". Bližší informace nechtějí české úřadu s ohledem na bezpečnost operace i evakuovaných komentovat. Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) i předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) jsou přesvědčeni, že se evakuace včas podaří, řekli dnes v diskuzním pořadu Partie v televizi CCN Prima News. Podrobnosti o operaci nechtěli kvůli bezpečí komentovat. Havlíček řekl, že může stoprocentně zaručit, že se evakuace stihne.

Podobně se vyjádřil i Veselý. Poznamenal, že všichni, kteří mají ze země odletět, se již stahují na letiště. Podle Veselého na počátku "zaspalo" ministerstvo obrany, které mělo dříve vytipovat osoby z řad afghánských spolupracovníků, kterým bude chtít pomoct. Za obrovskou chybu označil překotnost, s jakou americká administrativa stáhla z Afghánistánu vojáky. Varoval před uprchlickou krizí, která by teď mohla nastat. Řekl, že je potřeba jednat s okolními zeměmi, aby uprchlická vlna nesměřovala do Evropy. Dá se podle něj předpokládat, že by v ní byli cíleně i tálibánští bojovníci, kteří by poté mohli působit na území Evropy.

Opoziční poslanci Jan Bartošek (KDU-ČSL), Věra Kolářová (STAN) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) se shodli, že vláda v otázce pomoci afghánským spolupracovníkům konala liknavě.

Nenásilné předání moci

Islamisté z hnutí Tálibán obsadili okrajové části afghánské metropole Kábul, odkud se na poslední chvíli snaží uprchnout tisíce lidí. Mluvčí povstaleckého hnutí sdělil, že bojovníci mají rozkaz vyhnout se krveprolití a čekat na dohodu o převzetí moci.

Úřadující afghánský ministr vnitra ujistil, že změna ve vedení země se uskuteční nenásilně prostřednictvím předání moci přechodné vládě. Rusko chce kvůli situaci v Afghánistánu svolat mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Británie příští týden povolá poslance na krizové zasedání parlamentu, kde by měli jednat o tom, jak má vláda dál postupovat.

USA horečně evakuují ambasádu, Rusko se na to nechystá



Spojené státy napřely veškeré síly na evakuaci diplomatů a dalších pracovníků ze svého velvyslanectví v Kábulu. O totéž se snaží i Británie a řada dalších západních států. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Rusko se naopak na evakuaci svých diplomatů nechystá, uvedl ruský velvyslanec.



Z areálu zastupitelského úřadu Spojených států se zaměstnanci evakuují pomocí vrtulníků na letiště. "Nad Kábulem létá spousta vrtulníků tam a zpátky kvůli tomu, jak Spojené státy a další země evakuují své lidi," uvedl z místa zpravodaj americké stanice NBC Richard Engel. Přímo na letišti nyní pracují američtí konzulární úředníci a také americký chargé d\'affaires Ross Wilson.



Agentura AP s odvoláním na nejmenované představitele armády napsala, že poblíž velvyslanectví bylo vidět kouř, protože se zaměstnanci pokoušeli na poslední chvíli spálit citlivé dokumenty. Ukázaly to i záběry televizních stanic. Washington původně sdělil, že sníží počet pracovníků na své ambasádě na nezbytné minimum, nyní se ale podle stanice CNN plán změnil. Během 72 hodin mají z Kábulu odletět úplně všichni diplomaté a další pracovníci tamní mise.



"Sdělili jsme zástupcům Tálibánu v Dauhá, že jakákoli akce z jejich strany, která by ohrozila naše pracovníky a misi, se setká s rychlou a odhodlanou reakcí armády," uvedlo na svém twitterovém účtu americké velvyslanectví v Kábulu. "Srdcem jsme teď se všemi odvážnými Afghánci a s Afghánkami, kteří jsou v ohrožení. Pracujeme bez ustání na tom, abychom evakuovali tisíce těch, kdo nám pomáhali," dodal úřad.



Na evakuaci svých lidí a spolupracovníků pracuje také Británie. "Ministerstvo vnitra pracuje na tom, aby ochránilo britské občany a pomohlo bývalým zaměstnancům i dalším potřebným dostat se do Británie," uvedl úřad na twitteru.



Rusko naopak sdělilo, že Tálibán Moskvě garantoval bezpečnost ruských diplomatů. Ti podle zvláštního zmocněnce prezidenta Vladimira Putina pro Afghánistán Zamira Kabulova "v klidu pokračují v plnění svých povinností", uvedla agentura Interfax.



Mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín v rozhovoru na BBC ujistil, že všichni diplomaté jsou nyní v Kábulu v bezpečí. "Chceme, aby všechna velvyslanectví pokračovala ve své práci, diplomatům nic nehrozí," řekl.



Že se dnes začne s evakuací většiny diplomatů, se vzhledem k rychlosti postupu bojovníků Tálibánu dalo předpokládat, poznamenal Reuters. Činnost svých ambasád v Kábulu omezilo nebo přerušilo více států, včetně České republiky. Většinou se také chystají na evakuaci, případně už s ní začaly. Do země se kvůli evakuaci dočasně vrátilo několik tisíc amerických a několik stovek britských vojáků.