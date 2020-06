Let přímo v Kennedyho vesmírném středisku na floridském mysu Canaveral sledoval americký prezident Donald Trump, který podle agentury AFP označil start v režii společnosti SpaceX za "něco neuvěřitelného".

Start Crew Dragonu byl původně plánován na středu, ale let zhatilo 17 minut před zážehem motorů nepříznivé počasí. Pokud nyní vše proběhne podle plánu, Crew Dragon u orbitálního komplexu zakotví o 19 hodin později, v neděli v 16:29 SELČ.

Dvě a půl minuty po startu se od nosiče Falcon 9 odpoutal první stupeň, který poté úspěšně přistál na prámu Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. První stupně SpaceX využívá k opětovným startům. Po odpojení prvního stupně převzal práci druhý raketový stupeň, od kterého se po zhruba šesti minutách loď odpoutala. Od tohoto okamžiku se o další let k ISS stará již výhradně loď Crew Dragon.

První od raketoplánů

Crew Dragon není jediná loď, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku. Společnost Boeing v letošním roce připravuje první testovací let své lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.

Společnost SpaceX již nyní připravuje novou loď nazvanou Starship, se kterou chce kolonizovat Mars. Kosmické plavidlo by mělo být schopné přepravit až stovku cestujících.

Start Crew Dragonu je prvním letem amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Úřad proto také tuto událost označil jako Launch America (Start Amerika). Historické je ale zejména to, že do vesmíru dostane lidskou posádku poprvé soukromý dopravce. Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patří společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.