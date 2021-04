Co se děje v Polsku.Zdroj: Deník

Poslední březnový den onemocnělo u našich severních sousedů třiatřicet tisíc lidí a 653 jich s covidem zahynulo. Čísla se poslední dny příliš nemění.

V tradičně katolickém Polsku je vyhlášen celostátní lockdown. Situace v nemocnicích je vážná, lůžka jsou obsazená, ventilátory docházejí.

Média popsala případy, kdy sanitky dlouhé hodiny čekaly před nemocnicemi na uvolnění místa pro nakaženého v těžkém stavu. Pacienti jsou běžně převáženi na druhou stranu rozlehlé země, do špitálů, kde ještě nějaká lůžka jsou.

Epidemiologové se ale obávají, že třetí vlna pandemie se teprve rozjíždí a že mocným impulsem k jejímu vytržení se z kontroly by mohly být právě oslavy Velikonoc.

Strach z Velikonoc

Katolická církev se snažila na velikonoční víkend připravit opravdu zodpovědně. Stálá biskupská konference i jednotlivé diecéze denně apelovaly na své faráře a vikáře, aby během svátečních bohoslužeb dodržovali povolené počty lidí v kostele a jejich rozestupy, aby vymáhali po věřících roušky přes ústa i nos, aby pravidelně prostory svých svatostánků dezinfikovali a aby bylo dezinfekce dostatek opravdu pro všechny.

„Maje na zřeteli rostoucí čísla nemocných a na paměti zdraví a životy Poláků, obracím se s vroucí prosbou na všechny faráře i věrné kaplany o opravdu přísné dodržování zásad hygienické bezpečnosti během liturgických slavností,“ napsal minulý týden předsedající biskupské komise arcibiskup Stanislaw Gadecki.

Prosby prelátů jsou ale pouze jednou stranou mince. Tou druhou je realita, o které v posledních dnech informují polská média. Například Květná neděle ve farnosti v Boguchwale nedaleko Řešova. V místním svatostánku bylo vydáno přes sto svátostí oltářních. To by podle nastavených pravidel ale znamenalo, že má kostel celkovou výměru větší než dva tisíce metrů čtverečních. Jenže má stěží dvoutřetinovou. Vládní nařízení jsou v tomto ohledu ale jednoznačná. Jeden věřící na dvacet metrů čtverečních.

Pandemie je výmysl Satana

Církev ví, že se na ní v těchto dnech upírají oči celého Polska. Poláci si uvědomují, že ze strany vlády jsou otevřené kostely během lockdownu a především za současných epidemických čísel na hraně. Ve velkých městech, kam dosáhnou oči biskupů, se pravidla dodržují. Tu samou neděli v Lodžské katedrále metropolita Grzegorz Rys celebroval mši v poloprázdném kostele.

Obavy vyvolávají spíše menší vesnické farnosti. „Kostel, to není nějaký obchod nebo divadlo, kde by mohly zasahovat úřady. Nedovolme satanským silám, aby nám omezily naše právo oslavit zmrtvýchvstání našeho Pána,“ napsal na Facebooku farář Zbigniew Zalecki z Leg Probostwa nedaleko města Plock.

Obrátil se na své věrné s apelem, aby nevěřili na pandemii, že je to výmysl Satana a pokud by se přesto někdo u něj v kostele nakazil koronavirem a zemřel, tak to bude smrt mučednická. Biskup Miroslaw Milewski se Zaleckim sice otcovsky promluvil, jak se píše v diecézním vyjádření, o kterém informovala Gazeta Wyborcza, ale na Facebooku pozvánka k hojné účasti na Velikonoční vigilii ve středu ještě visela.

Nová rubrika U sousedů

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.