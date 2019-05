Ukrajinský Užhorod byl mezi válkami hlavním městem československé Podkarpatské Rusi, později Zakarpatské Ukrajiny. Češi tu v té době postavili celé nové město. Masarykova škola se nápadně podobá té, která byla ve třicátých letech postavena v Klánovicích, dnes čtvrti na východním okraji Prahy. Ulice kolem ní mají atmosféru pražských Dejvic. Modernistický vládní palác pak připomíná ženevské sídlo OSN a v celém bývalém Československu nemá obdoby.

Celé to dokresluje nádherná stoletá lipová alej na nábřeží řeky Už, která končí mostem Tomáše Garrigua Masaryka. Mostem, nedaleko něhož je i pomník tohoto zakladatele Československa i památník jeho slovenského souputníka Milana Rastislava Štefánika. Je to místo, kde když o sobě řeknete, že jste z Česka, tak se vám dostane záplavy obdivu a vlastně díků za to, co tady naši předci po sobě ve třicátých letech minulého století zanechali.