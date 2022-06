Bitva o Midway zachránila USA. Kdyby rozvědka selhala, mělo by to fatální dopad

Ve čtvrtek 4. června 1942 začala v Tichém oceánu bitva, která vyústila v jedno z nejdůležitějších vítězství Spojených států proti Japonsku během druhé světové války. Američané v ní dokázali zničit čtyři japonské letadlové lodě, a ukončit tak definitivně nadvládu japonského námořnictva v Tichomoří.

Smuteční ceremoniál k uctění památky amerických vojáků, kteří padli v bitvě o Midway | Foto: Wikimedia Commons, Official U.S. Navy Photograph No. W-FU-17-12703, volné dílo