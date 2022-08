Zmrazené platy se od září zvýší i lidem ve státní službě. Porostou o 10 procent

ČTK

Části pracovníků veřejného sektoru se od září zvedne platový tarif o deset procent, a to i ve státní službě. Na zvýšení všech zmrazených platů se dnes dohodli odboroví předáci s lídry vládních stran. Po jednání to řekl šéf vládních lidovců a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na zvýšení bude do konce roku z rozpočtu potřeba 1,1 miliardy korun. Dohoda na růstu výdělků zaměstnanců státu a veřejných služeb pro příští rok se dnes nenašla.

Zmrazené platy se od září o 10 procent zvýší i lidem ve státní službě, oznámil v úterý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). | Foto: Shutterstock