Školák z Klatovska sexuálně zneužíval svoji o dva roky mladší sestru. Začal s tím v době, kdy mu bylo pouhých jedenáct let. „Opakovaně po ní požadoval různé sexuální praktiky,“ řekla Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková.

Mladí delikventi - InfografikaZdroj: DeníkPodobný případ přitom vůbec není výjimkou. Děti mladší patnácti let podle statistik policejního prezidia jen letos do konce června spáchaly 359 skutků, za něž by byly, kdyby už oslavily patnácté narozeniny, trestně odpovědné. Nechybí mezi nimi loupeže, úmyslná ublížení na zdraví, vydírání či sexuální delikty včetně znásilnění.

Činy, které chlapci a děvčata pod patnáct let spáchají, řeší speciální soudy. Nejmírnější opatření jsou výchovná povinnost a výchovné omezení, následují napomenutí s výstrahou, dále zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče a dohled probačního úředníka.

Nejpřísnější jsou pak ochranná výchova a ochranné léčení. „Rozšíření škály opatření se neplánuje,“ informovala Marcela Nevšímalová z ministerstva spravedlnosti.

Problémy s útěky

Samotné umístění mladého hříšníka do výchovného ústavu ale často situaci úplně neřeší. Děti je totiž složité za zdmi udržet. Mají právo na vycházky i návštěvy rodičů, a tak není problém utéci. Někteří dokonce stráví na útěku více času než v ústavu. Zpřísnění podmínek podle ministerstva školství není možné.

Také proto se nejspíši v budoucnu budou opakovat příběhy, jako je ten problematického mladíka z Plzeňského kraje. Dítě od svých osmi let pilo, kouřilo a neváhalo sáhnout po cizích věcech. Ve dvanácti letech opilý chlapec bezdůvodně málem k smrti umlátil náhodného chodce. Soudní znalec, jenž ho zkoumal, k němu uvedl, že je nenapravitelný, z ničeho si nic nedělá, nerespektuje nic a nikoho. Vyvíjí se disharmonickým směrem, do toho se ještě stupňuje jeho agresivita.

Zmlácení chovanci

Soud chlapci nařídil ochrannou výchovu a on tak na podzim roku 2019 skončil v ústavu v Hostouni na Domažlicku. Tam se prezentoval zmlácením dvou chovanců, jinak ale na místě moc času nestrávil. Opakovaně totiž utíkal a na svobodě strávil nakonec více než rok. A neexistuje síla, která by ho v současné době za zdmi ústavu udržela.

„Školská zařízení jsou výchovně vzdělávací instituce, nikoliv detenční zařízení, a nelze je v převážné většině, s výjimkou konkrétních zařízení pro děti s extrémními poruchami chování, zajistit stavebně technickými prvky k zabránění útěkům. Stejně tak zde nelze omezovat práva dětí vyplývající z právních předpisů a zákona,“ informovala Aneta Lednová z ministerstva školství. Dodržování práv podle ní velmi pozorně sledují kontrolní orgány – státní zástupci, Česká školní inspekce a další. „Naše ministerstvo v současné době připravuje koncepci systémových změn v institu-cionální výchově,“ doplnila Lednová.

Vloni nezletilí spáchali přes tisíc kriminálních skutků, mezi kterými byl i jeden pokus o vraždu či skoro osmdesát loupeží. Předloni to bylo dokonce 1340 činů, mezi nimiž také nechyběl nejzávažnější zločin.