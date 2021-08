Zbraňová amnestie končí. Lidé odevzdali i tank či houfnici

Lidem, kteří mají „něco“ doma, zbývají poslední hodiny na to, aby dali věci do pořádku. Už o víkendu totiž končí v pořadí pátá zbraňová amnestie. Podle policie je však, tedy co do kusů zbraní a střeliva, zatím chudší, než předcházející akce. „Při poslední amnestii v roce 2014 nám bylo odevzdáno téměř 5800 zbraní a 470 tisíc kusů střeliva. Podle prozatímních čísel už nyní můžeme sdělit, že letošní počty jsou nižší,“ řekl na dotaz Deníku Jakub Vinčálek z Policejního prezídia.

Samohybná houfnice | Foto: Policie ČR