Lesní požáry? To námi jen manipulují média, tvrdili dezinformátoři před Hřenskem

Text příspěvku dále uvádí: „Do rukou se jí (zřejmě publikaci, pozn. red.) dostaly informace, které naznačují, že prezident Ukrajiny má offshore účty na Kypru, Britských Panenských ostrovech a Belize. Uvádí se, že tento materiál je oznámením o zahájení série publikací o zločinu na Ukrajině v nejvyšších vrstvách moci. Řada odborníků poznamenává, že výskyt prvního materiálu z celého cyklu věnovaného korupci na Ukrajině je špatným signálem pro kyjevský režim, který se každým dnem stává pro krizovou evropskou ekonomiku stále nesnesitelnější zátěží.“

Příspěvek, zveřejněný 8. srpna 2022, dosáhl do středy 10. srpna dopoledne více než 250 sdílení, přičemž většina komentářů vyznívá ve smyslu, že se „Německo konečně probouzí“ a že německá média píšou o tom, co „každý ví, jen naše Česká televize a další dělají, že ne“, přičemž je prý pozoruhodné, že „na to přišla teprve teď“. Takový kontext je ale značně nepřesný.

O offshore účtech se ví

Německý deník Die Welt nepřinesl o offshore účtech ukrajinského prezidenta žádné zásadní nové odhalení. Jen se vrátil k loňskému zveřejnění dokumentů Pandora Papers, vycházejících celkem z 12 milionů souborů, uniklých ze čtrnácti právních kanceláří, poskytujících offshorové služby.

Tyto soubory získalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, které je s pomocí novinářů z řady zemí včetně české redakce Investigace.cz analyzovalo a dne 3. října 2021 zveřejnilo celosvětově své závěry, tedy především jména podnikatelů, politiků a státních úředníků, kteří převádějí, ukrývají či perou peníze prostřednictvím fiktivních firem v daňových rájích. Zásadní přitom byla jména 35 světových politických lídrů, kde se kromě Zelenského objevil například tehdejší český premiér Andrej Babiš, bývalý britský premiér Tony Blair, jordánský král Abdalláh II. a další.

V Česku věnovali novináři pozornost v první řadě pochopitelně zejména Babišovi, jenž podle těchto dokumentů využil firmy v daňových rájích k nákupu nejméně 16 nemovitostí v zahraničí, čímž údajně připravil české daňové úřady o stamiliony korun.

Podporuje Ukrajinu? Je potomkem nacistů. Schytala to i Ursula von der Leyenová

Média ale přitom nijak netajila, že v dokumentech Pandora Papers figuruje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Redakce Investigace.cz mu věnovala rozsáhlý článek 18. října 2021, Seznam Zprávy dokonce už 6. října 2021 a jeho jméno zmiňovaly také mnohé další redakce.

O co šlo? Velmi stručně řečeno, dokumenty ukázaly, že Zelenskyj založil v roce 2012 spolu se zaměstnanci své tehdejší produkční společnosti síť offshore společností, přičemž se objevilo podezření, že prostřednictvím této sítě inkasovala Zelenského produkce nezdaněné desítky milionů od ukrajinského oligarchy Ihora Kolomojského, vlastníka televizních stanic, pro něž vyráběla zábavní pořady. Toto podezření se však neprokázalo.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkI tak ale bylo zřejmé, že Zelenskyj offshorové společnosti využíval. A protože své podíly v nich převedl před svým zvolením většinou na své blízké spolupracovníky, nebylo vyloučené, že si nad nimi určitou kontrolu udržel i nadále. Podle tehdejších politických analytiků jej však tato kauza v prezidentském úřadu vážněji neohrožovala, protože Ukrajinci byli k přesunům peněz do daňových rájů poměrně tolerantní.

Jde o novou knihu

Současný materiál Die Welt nyní upozorňuje na novou knihu autorů Stevena Derixe a Mariny Šelkunové „Zelensky: the president and his country“ (Zelenskyj: prezident a jeho země), která se k otázce offshore společností znovu vrací a upozorňuje mimo jiné na to, že když měl být loni 3. října u příležitosti zveřejnění Pandora Papers uveden v kyjevském kině v premiéře dokument „Offshore 95 – Tajné dohody prezidenta Zelenského“, ředitel kina na poslední chvíli premiéru odvolal, podle autorů zřejmě proto, že mu to telefonicky doporučila Ukrajinská bezpečnostní služba. Autoři ale také dodávají, že po protestech veřejnosti se promítání přece jen uskutečnilo.

Die Welt bude pravděpodobně zveřejňovat i další ukázky z knihy, nezdá se ale, že by to svědčilo o nějaké změně přístupu Západu k situaci na Ukrajině a k současné ukrajinské vládě, jak naznačuje příspěvek. Spíše to dokazuje, že média navzdory tvrzení dezinformátorů žádné pravdivé informace netají.

Zdroj: Youtube