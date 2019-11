Chcete být fit, vypadat a cítit se dobře. Jenže nemáte rozpočet na to platit drahé klubové karty do fitka, možná ve vašem okolí ani není ten správný gym nebo jste zkrátka samostatný typ. S největší pravděpodobností je váš diář ale stejně už tak napěchovaný, že bez domácího cvičení alespoň pár dní v týdnu se zkrátka neobejdete.

Gym v obýváku

V dnešním světě je realita taková, že lidé nemají čas chodit pětkrát týdně do fitka, přitom pravidelnost je klíč, chcete-li dosáhnout vysněné postavy. „Pokud chcete nějakou změnu měli byste trénink zařadit 3 až 5x týdně a celkově přidat do svého života pohyb – chůze, schody místo výtahu a podobně…,“ říká osobní trenérka, vzpěračka a crossfit závodnice Lucie Gregorová. Věřte tomu nebo ne, ale v jejím domovském Crossfit Home Town povzbuzuje klienty k tomu, aby cvičili doma sami tak často, jak jen to je možné. Právě to je cesta, jak dostat aktivnější životní styl pod kůži. „Hýbat se alespoň trochu, kdekoliv, ale každý den,“ zdůrazňuje.

Jóga 6 dní v týdnu

Potit se v jedné místnosti s dalšími desítkami cizích lidí, když je tu možnost cvičit doma a s minimálními náklady. Komu by se chtělo? Domácí praxe je nedocenitelná i pokud praktikujete jógu. Ve skutečnosti je pro vaši jógovou cestu mnohem podstatnější než skupinové cvičení. „Šedesát procent jógy je o samostudiu,“ říká lektorka jógy a programová ředitelka resortu Svatá Kateřina Zuzana Klingrová. „Na lekci lektor vysvětlí, co je třeba – správné fyzické provedení ásany, její spirituální přesah. Vy následně potřebujete čas a prostor na to to prožít a pochopit na vlastní kůži,“ vysvětluje Zuzana. I kdyby to bylo jen 10 minut denně, pravidelnost je důležitější, než jednou týdně jít na dlouhou lekci.

Jak vybrat virtuální fitko?

Vyberte si takový program, který neobsahuje příliš technicky náročných nebo pro vás nových cviků, u kterých hrozí, že se sami neopravíte. Sledujte pozorně, jak cvičí lidé na videu. Ideálně zvolte video, které má rozlišené úrovně – pokročilý a začátečník. Tak nejlépe můžete dle někoho odhadovat svou úroveň. „Je důležité vybrat si videa, která jsou dělaná profesionály. Zjistěte si, zda se nejedná jen o Youtube hvězdičku. Podstatné je, aby váš ‚virtuální trenér‘ doopravdy nějaký čas trénoval lidi z masa a kostí,“ doporučuje profesionální vzpěračka Lucie Gregorová, se kterou si můžete zacvičit na videoportálu Kondice.cz.

Chvíle pravdy

Domácí cvičení má ještě jednu obrovskou výhodu. „Pro spoustu lidí je to také o odbourání ostychu, který by měli při návštěvě fitka, protože mají pocit, že pokud nejsou dostatečně fit, nemají ve fitku co dělat a cítí se tam trapně,“ říká Lucie Gregorová. Nespornou výhodou také je, že nemusíte cvičit jen doma, ale i na cestách. Není problém odcvičit si v hotelovém pokoji nebo na dovolené. Je to chvíle pravdy, kdy odpadají všechny výmluvy, proč jste se nedostali na lekci. „Doma“ máte k dispozici pořád. „Pokud kvůli každodenním povinnostem, ať už jde o děti, manžela, práci nebo jiné… na jógu nemáte čas, pak to zřejmě není vaše priorita,“ říká jogínka Zuzana Klingrová. Cvičení je jako život sám. Bez neustálých impulzů zakrníte na jednom bodě. A to přece nechcete.

Cvičte doma

