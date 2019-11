„V životě se mi splnila všechna přání, tak teď také musím zkusit něco, co třeba nemusí vyjít, a kdyby ano, nebude to snadná mise,“ míní Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav hrabě Czernin.

Není nerozum chtít se v době Donalda Trumpa, Borise Johnsona, Viktora Orbána či Andreje Babiše postavit do čela konzervativní strany?

Naopak, doba si to přímo žádá. Lidé, jež jste jmenovala, jsou populisté, kteří si vymýšlejí nebezpečí, aby lidem mohli slibovat, že je před nimi ochrání. Já si ale nemyslím, že politika by měla být postavena na nahánění strachu. Měla by se dělat optimisticky, byť odpovědně a s výhledem do budoucna. V našem okolí jsou politici, kteří to dokážou, například Sebastian Kurz v Rakousku dal lidové straně úplně nový vítr, pod jeho vedením se členstvo nadechlo a má chuť znovu pracovat. Tak podle mě vypadá pozitivní alternativa vůči populistům.

Andrej Babiš by určitě oponoval, neboť svoje kampaně staví na pozitivních vizích, v nichž Česko vykresluje jako zemi plnou šikovných a schopných obyvatel, která má na to být na špičce EU. A výsledky má v tomto směru dobré. V čem je to populistické?

Slova a skutky jsou něco jiného. Každá rodina se v dobrých časech snaží ušetřit peníze na horší období. Za Andreje Babiše se ale rozhazuje, aby se premiér mohl plácat po rameni, kolik vydává třeba na vědu a vzdělání. Mluví přitom o absolutních číslech, která procentuálně neodpovídají růstu ekonomiky. V dobách krize se na tyto oblasti v poměru k HDP vydávalo víc. Deficitní rozpočet je už úplně nepochopitelný.

TOP 09 se nelíbí, když vláda přidává důchodcům, učitelům, zdravotníkům?

U důchodců je to jenom zdání, poměr výše důchodů k platům se neustále snižuje. Ceny a reálné mzdy rostou daleko rychleji než penze.

Jak byste to dělali vy, kdybyste byli ve vládě?

Hlavně je naprosto nezodpovědné, že Sobotkova a nyní Babišova vláda zastavily nebo zrušily všechny reformy svých předchůdců. Známkou demokracie je pokračovat v rozdělaném díle bez ohledu na to, zda za ním stála pravice či levice. A pokud se jim reforma nelíbila, měly ji opravit, nebo předložit novou.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD v prosinci představí nový penzijní koncept, který má nejen narovnat křiklavé nespravedlnosti, ale bude se opírat o tři pilíře včetně nultého, v němž stát bude garantovat minimální důchod. Co tomu říkáte?

Přichází to pozdě. S alternativou měli přijít před šesti lety, za tu dobu v tak důležité oblasti neudělali nic.

Je vůbec něco, zač byste hnutí ANO coby dominantní vládní stranu pochválil?

My jsme opoziční strana, která tu není od toho, aby vládu chválila. Nenapadá mě nic pozitivního, z mého pohledu předvádí populistické nakupování hlasů, nikoli odpovědné vládnutí.

A co názor, že díky příchodu Andreje Babiše do vlády se utnula chapadla korupční chobotnice, která tu vyrostla za vlád ODS a ČSSD?

Sám premiér Babiš je v obrovském střetu zájmů, takže je to především on, kdo by ve vládě vůbec sedět neměl. Já podnikám, řídím vlastní firmu, a to ve prospěch svůj, své rodiny a spolupracovníků. Pan Babiš chce ale řídit jako firmu Českou republiku, a to ve svůj prospěch. Má hlavní slovo, když jde o metodu rozdělování dotací, což je naprosto nepřijatelné. Minulé vlády byly možná s podnikatelským prostředím svázány různými chapadly. Pak je ovšem zvláštní, že v té době on získal svůj obrovský majetek.

TOP 09 vzlétla v době svého vzniku jako kometa, v roce 2010 získala přes 16 procent hlasů, pak ale přišel útlum a dnes osciluje kolem pětiprocentní hranice. Čemu to přisuzujete?

TOP 09 je strana pro odpovědné a odvážné lidi, kteří myslí na budoucnost. Stát chtějí mít jako partnera, ne jako nepřítele, který je šikanuje a šmíruje. My jim nabízíme slušný program. Voliče, kteří od nás odešli, bych přirovnal k nevěrným partnerům. Našli si někoho jiného a my je teď musíme dostat zpátky, přesvědčit je, že jsme lepší.

Jak to chcete udělat?

Musíme být víc sexy.

Mluvil jste o tom s členy TOP 09, které jste teď objížděl během velkého turné napříč republikou?

Bavili jsme se o tom, jak udělat naši politiku atraktivnější. Podle mě bychom se měli vrátit k optimistickým počátkům, třeba oprášit heslo Neusmát se na někoho každý den je zločin, ale hlavně Zásady, ne výsady.

Opravdu si myslíte, že to půjde, když projekt TOP 09 Miroslav Kalousek svázal především se jménem Karla Schwarzenberga?

To byla úžasná doba, kdy stačilo vyvěsit Karlův plakát, a voliči se hrnuli. Ty časy se nevrátí, ale věřím našim přemýšlivým příznivcům. Nedávno jsem se setkal se třemi mladými členy TOP 09, kteří se dřív o politiku nezajímali, ale teď se rozhodli převzít spoluzodpovědnost za vývoj země. Přečetli si programy všech stran a ten náš jim byl nejbližší. To mě naplňuje optimismem.

Není vaše kandidatura na předsedu TOP 09 jen další marketingový tah Miroslava Kalouska, kdy má na plakátech přilákat pozornost další šlechtic s rodokmenem sahajícím do 12. století?

Nemůžu za to, s jakým příjmením jsem se narodil. Moji předkové pro mě znamenají závazek pokračovat v jejich díle a něco pro naši zemi aktivně dělat. Kandidatura na předsedu je moje rozhodnutí, byť jsem se radil s mnoha lidmi, mezi prvními s Karlem Schwarzenbergem. K němu mám trochu synovský vztah, protože byli s tatínkem kamarádi. S Miroslavem Kalouskem, který je zhruba o rok starší než já, je to jiné, mohli bychom být spolužáci nebo kamarádi.

Rozhodně je jiným typem politika než vy, razantní, ironický, zarputilý, svým stylem dokáže protivníka vytočit. Nežádá současnost právě takové ostrostřelce?

O Czerninech se říká, že jedna z jejich typických vlastností je vztek. Dokonce si myslím, že díky vstupu do politiky jsem méně vzteklý. Když se nabízím voličům, musím se k nim chovat vlídněji. Pokud mě ale něco rozčílí, mám problém nepraštit do stolu.

Kdy jste byl naposled vzteklý?

Vytočila mě paní ministryně Schillerová svými řečmi o senátní a opoziční špíně. Tak mluvili nacisti o občanech židovského původu a komunisti o politických odpůrcích.

Upřesněme, že neříkala svůj názor, ale citovala nějaký e-mail od občana, který sledoval jednání o ústavní žalobě na prezidenta Zemana.

Říkala to ve sněmovně a ministryně demokratické země si něco takového nemůže dovolit.

Uvědomujete si, že v dnešní době skoro všechna tabu padla a politici si mohou dovolit říkat vlastně cokoliv?

Bohužel máte pravdu, politika se stala vulgárnější, ale to neznamená, že si z toho máme brát příklad. Demokracie je umění domluvit se a vyžaduje hledání smírných řešení. Ve své firmě rozhoduji já a nesu za to plnou odpovědnost. Něco jiného už je obecní zastupitelstvo, které musí brát ohled na své voliče a nacházet společná řešení. Totéž platí o vysoké politice.

S kým byste je hledal, pokud budete zvolen šéfem TOP 09?

Žijeme v době, kdy opravdu musíme zemi zachránit, protože současný premiér ji řídí ve svůj prospěch, a navíc jsou tu různá vnější ohrožení, především ze strany Ruska a Číny. Soužití TOP 09 se STAN považuji za životně důležité, na dalším místě bych jmenoval lidovce. Dokonce se domnívám, že kdyby KDU-ČSL měla před deseti lety současné vedení, TOP 09 by ani nevznikla, protože její členové by neměli důvod odcházet. Musí se jednat i s ODS, s níž v domácí politice nemáme až tolik rozporů. Do Evropského parlamentu bychom spolu zajisté nekandidovali.

Dovedete si představit společnou kandidátku se STAN a KDU-ČSL do sněmovních voleb?

To záleží na vůli budoucího vedení TOP 09 a partnerů, ale za sebe si to dokážu představit docela dobře. Myslím, že by to byla nejrozumnější cesta.

S ODS vás dělí především vztah k EU, že?

A také vztah některých členů ODS k prezidentu republiky.

Ten má vaše strana vskutku negativně vyhraněný. Co vám na Miloši Zemanovi vadí nejvíc?

Miloš Zeman je velice sebestředný člověk, který upřednostňuje svoje kamarádíčky a vyřizuje si účty z dřívější doby. To do politiky nepatří. Když se vrátím ke spolupráci se STAN a hlavně KDU-ČSL, tu také zatěžují hlavně osobní křivdy z minulosti, ale to je špatně. Kluci si musejí umět sednout k jednomu stolu a vyříkat si problémy, které spolu mají, a pak udělat tlustou čáru a jít dál.

Třeba v dohodě na podpoře jednoho společného prezidentského kandidáta?

Takové pokusy tu byly i minule, Kroměřížská a jiné výzvy. Asi by to bylo správné, ale nevím, zda to může fungovat. V přímé volbě se vždy vyskytne někdo, kdo do toho vstoupí individuálně a zaboduje.

Koho byste rád po Miloši Zemanovi viděl na Pražském hradě?

Minule jsem podporoval Pavla Fischera, osobnost podobného formátu by mi vyhovovala.

Jako obyvatel Dymokur říkáte, že TOP 09 není jen pro městské liberály, ale i pro venkov. Vy si myslíte, že tam je po straně tohoto typu poptávka?

Právě na venkově žijí lidé, pro něž by náš program měl být atraktivní. To jsou sedláci, živnostníci, lékaři, učitelé, samostatní, odvážní a odpovědní občané.

Ale také ti, kteří se často cítí centrem opuštěni, protože venkov se vylidňuje, chybí tam infrastruktura, pracovní příležitosti, kultura.

Já bych venkov rozhodně nepodceňoval, příčí se mi vykreslování obyvatel venkova jako vesnických hlupáků v kostkované košili, jimž vyčuhuje lahváč z kapsy. Je ale nepochybně pravda, že se o život na venkově málo staráme. Dymokury jsou typickým příkladem. Za první republiky se jim říkalo malá Paříž, můj pradědeček a dědeček tam vlastnili pivovar, cukrovar, mlékárnu. Vedle toho v obci prosperovalo padesát živností, byl tam i taxík. Dnes tam máme jednu klubovnu u hasičů, kam si můžeme zajít na pivo, restaurace tam není vůbec, tvrdě jsme bojovali o udržení pošty, teď se mluví o rušení policejní stanice v Městci Králové.

Co s tím?

Musí se zjednodušit dostupnost služeb. Určitě se tomu bude věnovat naše expertní skupina. I v tomto směru musíme v TOP 09 přidat, stínoví ministři pro jednotlivé oblasti by měli předkládat konkrétní řešení pro jednotlivé oblasti. Odborníků máme dost. Určitě se budou zabývat i stavem krajiny, kterou trápí nedostatek vody a kůrovcová kalamita, kterou nazývám apokalypsou. Nutně musíme hledat způsoby, jak uspořádat krajinu, aby vodu zadržela a neměnil se její ráz. Musí skončit její nesmyslné prznění, kdy ji zastavujeme halami. Každý den mizí několikanásobná rozloha fotbalového hřiště. Musí se zrychlit pozemkové úpravy, v legislativním procesu je zákon na ochranu půdy a vytváření krajinných prvků. Doufám, že ručička tikajících hodin ještě nepřekročila dvanáctku a katastrofa se dá zastavit. Dobré příklady tu jsou. Izraeli se podařilo z pouště vybudovat kvetoucí zemi, takže je potřeba zapojit i zahraniční experty.

TOP 09 v poslední době dost oslabují i půtky mezi Miroslavem Kalouskem a dosluhujícím předsedou Jiřím Pospíšilem. Ten první chce za šéfa vás, druhý fandí Markétě Pekarové Adamové. Skončí spory zvolením nového vedení?

Jsem přesvědčený, že 24. listopadu bude ze sjezdu odjíždět 180 spokojených delegátů bez ohledu na to, zda se předsedou stanu já, nebo Markéta Pekarová Adamová. Ona je velice pracovitá poslankyně a viditelná tvář TOP 09. Pokud se někdo snaží zveličovat rozdíly mezi námi, tak chci všechny ujistit, že je mezi námi více souladu než nesouladu. Domnívám se, že spolu dokážeme vytvořit velice dobrý tandem, a stanu-li se předsedou, přál bych si, aby Markéta byla první místopředsedkyní. Vidím také spoustu skvělých osobností, které mohou zasednout v předsednictvu. Nabereme dech a stroje rozjedeme. I pro naše eventuální partnery je podle mě výhodnější silná TOP 09 než nějací trosečníci, kterým by pomáhali ze záchranných člunů.

Miroslav Kalousek po eurovolbách útočil na Jiřího Pospíšila hlavně tím, že práce předsedy TOP 09 je na plný úvazek a nelze ji sladit s pozicí poslance Evropského parlamentu. Zároveň je podle něj logické, aby šéf strany vedl stranu do sněmovních voleb jako lídr. Počítáte s tím?

Nepředbíhal bych. V Senátu jsem tři roky a do sněmovny to mám opravdu kousek. Až přijde čas, určitě najdeme správného volebního lídra.

Pro voliče by ale určitě bylo čitelnější, kdyby to byl předseda strany.

Nemyslím, že je to nutné.

Definitivně se ale kandidatury do sněmovny nezříkáte?

To bude předmětem řešení, až to bude aktuální.

Ptám se na to i proto, že sněmovna je přece jen viditelnější hráč, na domácí i zahraniční scéně. Nežijeme v klidné době, je tu brexit, nevyzpytatelný americký prezident, stále agresivnější Čína, neklidný Blízký východ. Co je třeba dělat, abychom přežili se zdravou kůží?

Obávám se, že je to ještě horší. My už ve válce jsme. V ní se zaplať pánbůh nestřílí kanóny, ale o to není méně nebezpečná. Je to hybridní válka, která ovlivnila i brexit nebo vývoj v Katalánsku. V době katalánské krize jsme se senátním výborem pro zahraniční politiku a bezpečnost byli ve Španělsku. A tam nám říkali, že 90 procent informací o situaci v Katalánsku na internetu nepochází z území Španělska. Musíme posilovat všechny spojenecké svazky. I v tomto jsme trošku zaspali a vůči NATO neplníme svoje závazky. To je chyba. Donald Trump dává najevo, že Amerika nebude všechny problémy světa řešit sama. Spousta lidí na Američany nadává, ale když je někde krize, upíná se k jejich pomoci. Americké matky jsou snad jediné, které posílají své syny na světová bojiště, aby bránili svobodu a demokracii. Měli bychom si uvědomit, že problémy v jiných částech světa jsou i našimi problémy a musíme se v nich angažovat.

KDO JE ING. TOMÁŠ CZERNIN



* Narodil se 4. března 1962 v Plzni.



* Pochází z vinořské větve Czerninů, jeho otec byl Děpold Czernin, matkou Polyxena Lobkowiczová z křimické linie roudnické větve Lobkowiczů.



* Vystudoval SPŠ v Karlových Varech a Stavební fakultu ČVUT v Praze.



* Do roku 1990 pracoval v Pražském projektovém ústavu, po sňatku odešel s manželkou do Vídně.



* V roce 1992 se vrátil do vlasti, kde byl jeho otci vrácen majetek včetně zámku v Dymokurech, kde nyní žije.



* Několikrát byl zvolen do obecního zastupitelstva v Dymokurech a v roce 2016 se stal senátorem. Od roku 2009 je členem TOP 09.



* Tomáš Czernin má dvě dcery a dva syny.