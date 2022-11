Poslanci totiž posvětili novelu zákona týkající se provozu historických vozidel. Podle té budou muset majitelé se svými auty veterány absolvovat technickou prohlídku. „Je to absolutní hloupost. Co chtějí kontrolovat? Při vší úctě, drtivá většina techniků těm autům nerozumí. Dopadne to tak, že pouze přijedeme na kontrolu, kde se zkontrolují výrobní čísla, maximálně zda auto svítí a brzdí. A ještě za to zaplatíme,“ řekl Renc.

Nutnost, nebo formalita?

„Přiznám se, že jsem rozpačitý. Možná tu byla dobrá snaha, ale řešení tomu neodpovídá. Automobil musí splňovat normy z roku výroby. Jak technik zkontroluje vůz například z roku 1930. Bude to čirý formalismus. Rozumnější by možná bylo stanovit povinnost absolvování technické kontroly od určitého ročníku výroby,“ doplnil mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky Igor Sirota.

Novelu zákona vnímá ministerstvo dopravy jako přínos především z pohledu bezpečnosti na tuzemských silnicích. „Jistě se shodneme na tom, že každé auto, které je na silnici, by si stát měl po technické stránce zkontrolovat,“ reagoval mluvčí resortu František Jemelka. Zároveň podotkl, že pro majitele veteránů by platil jiný režim. STK by měli absolvovat vždy po pěti letech.

S novou povinností souhlasí i Federace klubů historických vozidel České republiky. Podle jejího prezidenta Václava Kafky budou prohlídky přizpůsobené veteránům.

„Vozidla budou posuzována podle doby, ve které byla vyrobena. Například pro nejstarší kategorii vozidel, a to pravděpodobně do roku výroby 1953, by při kontrole technik pravděpodobně jen porovnal výrobní číslo a zkontroloval osvětlení,“ sdělil Kafka.

Ne všichni majitelé veteránů však budou muset nutně navštěvovat stanice STK. V rámci pozměňovacích návrhů poslanci schválili možnost provedení technické kontroly takzvaným mobilním způsobem, tedy mimo budovu technické kontroly. Na takovou by měli nárok majitelé historických vozidel s konstrukční rychlostí do 40 kilometrů za hodinu. Od kdy by mohla začít novela zákona platit, není jasné.