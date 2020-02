Vláda v pondělí projedná materiál o tom, jak bojovat proti stárnutí populace. Už jednou jej přitom kabinet vrátil k dopracování, nyní se vrací v rozšířené podobě.

Péče o seniory. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Do patnácti let bude každý čtvrtý Čech starší šedesáti pěti roků, přibližně za třicet let to bude každý třetí. Osmdesátku pak v roce 2050 překročí téměř desetina populace. Takové jsou závěry Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti do roku 2025, kterou v pondělí projedná vláda.