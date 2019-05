Když nepotřebujete vybírat z dietních jídel a klidně si můžete pošmáknout, sáhnete po slanině, která láká už v obchodech tím, jak krásně vypadá. A co teprve, když jí dodáme zlatavou barvu při přípravě.

Kam s ní? Využití má nekonečné. Nejčastěji se ale používá jako protiváha k příliš suchým jídlům. Například k rybě s netučným masem, jako má štika. Zkuste ji celou zabalit do slaniny, pomozte si ještě máslem a uvidíte, jak lahodné maso může mít kulinářsky podceňovaný predátor z českých vod. Slaninou se špikují masa, přidává se do základů, do náplní, do omáček. Výborná je kombinace slaniny se zelenými saláty.