Meteorologové varují před silným větrem. Očekávají místy nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky. Ráno podle dopravního webu policie spadl strom na silnici I/14 u Jablonce nad Jizerou na Semilsku na autobus, u Nového Boru na Českolipsku zase najel jiný autobus do větve. Obě nehody se zřejmě obešly bez zranění. Padlý smrk na Semilsku ráno zablokoval i silnici I/10 před Harrachovem a jiný smrk silnici u Semil.

Dopravu ve vyšších polohách komplikoval sníh. Silnice jsou sjízdné s opatrností

Kvůli přeháňkám je sníh místy i na hlavních silnicích ve směru do Jablonce, do Jizerských hor a Krkonoš. Na vozovkách nižších tříd v těchto horách je ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. V Lužických horách na Českolipsku jsou na silnicích zbytky sněhu. Povrchy vozovek v kraji jsou jinak převážně mokré, na Českolipsku suché či vlhké.

Přes den očekávají meteorologové proměnlivou velkou oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami, které budou na horách četnější. V nižších polohách budou srážky dešťové nebo smíšené. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách se teplota zřejmě nad nulu nedostane.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po sněžení rozbředlý sníh. Nesolené silnice v Krkonoších a v Orlických horách pokrývala souvislá vrstva sněhu. Ve vyšších polohách si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky, uvedli silničáři a meteorologové. Hasiči v noci vyprošťovali z příkopů několik kamionů. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin téměř deset centimetrů sněhu.

Kamiony, které sjely z kluzké vozovky do příkopů, hasiči vyprošťovali u Červeného Kostelce a u Náchoda. "U Zlaté Olešnice na Trutnovsku na silnici I/16 jsme pomáhali vyprostit kamion stojící přes cestu a jeden zapadlý kamion," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Epidemie vrcholí. Přibylo 35 tisíc nákaz covidem, reinfekcí je rekordní počet

Silný vítr v kraji zatím podle hasičů škody nenadělal. "Pouze v Zelenecké Lhotě na Jičínsku jsme měli výjezd ke stromu spadlému na silnici," uvedla mluvčí. Meteorologové uvedli, že v nižších polohách by vítr mohl mít dnes rychlost až 70 kilometrů hodině a na horách až 90 kilometrů v hodině.

Hlavní silniční tahy v nižších polohách Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou po chemickém ošetření mokré. V polohách pod 400 metrů nad mořem dnes ráno pršelo. Teploty se pohybovaly slabě nad nulou, na horách od minus pěti do plus jednoho stupně.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, na většině území meteorologové čekají sněhové přeháňky. Teploty by se dnes měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách od minus čtyř do minus jednoho stupně. Na horách se čeká silný vítr o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.

Silný vítr ráno v Krkonoších zastavil taktéž kabinovou lanovku na Sněžku a čtyřsedačkovou lanovku ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Horská služba vydala výstrahu před silným větrem, který může mít na hřebenech rychlost přes 100 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Většina silnic v Moravskoslezském kraji je po čtvrtečním odpoledním a večerním sněžení dnes sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku by se mohly tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je ledovka.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji spíše zataženo a ojediněle sněhové přeháňky. Teploty budou okolo dvou stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Na kluzké vozovky a sněhové jazyky si dnes ráno musí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde jsou od nočních hodin sněhové přeháňky. V celém kraji je silný vítr, místy se tvoří mlha. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a firem, které zajišťují zimní údržbu.

Kluzkou vozku má po sněhových přeháňkách například čtrnáctikilometrový úsek silnice přes Červenohorské sedlo na pomezí Šumperska a Jesenicka. Silnici tam pokrývá vrstva rozbředlého sněhu. V jedné ze zatáček uvízl polský kamion.

Zbytky rozbředlého sněhu byly ráno i na některých dalších silnicích v horských okresech Šumperk a Jeseník. Hlavní silniční tahy jsou tam holé a mokré. Na méně používaných cestách je ve vyšších polohách ujetá vrstva sněhu s posypem.

Sněžilo také v severní části Olomoucka. V Okolí Moravského Berouna se ráno mohou kvůli silnému větru tvořit sněhové jazyky. Silnice jsou po chemickém posypu sjízdné se zvýšenou opatrností. Na sněhové jazyky si musí dát pozor také řidiči u Protivanova a Konice u Prostějova.

V nižších polohách Olomoucka, Prostějovska a Přerovska jsou silnice ráno holé a mokré. Správci silnic ale varují před silným větrem.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji leží ve výše položených oblastech na silnicích nový sníh. Místy může být zledovatělý, někde se také tvoří sněhové jazyky. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné.

Se sněhem musí řidiči počítat v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo Žamberka. V oblasti Skutče, Hlinska a v Železných horách vznikají vlivem větru sněhové jazyky. Silnice I/11 mezi obcí Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy.

Zasněžený Vendolák už jede. Státovka ze Svitav do Poličky byla zprůjezdněna

Od rána je také uzavřená silnice I/34 mezi Svitavami a Poličkou. V kopci u Vendolí uvízly hned ráno kamiony, které nemohou vyjet. Podle webu Dopravní info uzavírka potrvá minimálně do 10 hodin. „Silnice od kruhového objezdu ve Svitavách směrem na Poličku je uzavřená. Vyprošťujeme zde nákladní automobily, komunikace je silně zasněžená. Na místě zasahují profesionální hasiči ze Svitav a Poličky," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, foukal silný a často nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus čtyřmi stupni.

Kraj Vysočina

Na silnicích Vysočiny se tvoří sněhové jazyky. Sněhu moc od čtvrtka nepřipadlo, ale je silný vítr, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Dalibor Tomšů. Některé úseky musí silničáři prohrnovat opakovaně, mimo jiné hlavní tah 38 u Želetavy. Chemicky udržované vozovky jsou jinak mokré, na zbývajících je ujetý sníh s drtí. Vítr bude podle meteorologů hodně foukat i přes den a o víkendu.

Sněžit na Vysočině začalo ve čtvrtek okolo 17:00. Výjezdů sypačů bylo od té doby 158, silnice pomáhalo čistit také sedm traktorů. Kvůli sněhovým jazykům mohou být podle dispečera v některých místech silnice obtížně průjezdné pro kamiony. "Ale je to velice lokální, podle toho, jestli tam jsou lesy nebo to je otevřený terén," uvedl.

Autobus skončil na zasněžené silnici v příkopu. Cestovalo v něm dvacet lidí

Hasiči vyprošťovali autobus uvízlý v závějích okolo 05:00 u Opatova na Třebíčsku, použít museli automobilový jeřáb. Jak uvedli na svém webu, zraněný nikdo nebyl.

Vítr může mít v pátek na Vysočině v nárazech rychlost i 80 kilometrů v hodině, na většině území budou sněhové přeháňky. Sněhové jazyky se dají čekat hlavně v polohách nad 600 metry nadmořské výšky, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, vítr by měl k večeru částečně slábnout.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku, které jsou většinou mokré po chemickém ošetření, mohou místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižší třídy může někde být zledovatělá vrstva sněhu, ve vyšších polohách na silnicích v okresu udržovaných posypem kamennou drtí zůstává uježděná vrstva sněhu, někde ledové koleje. Také tam by měli řidiči být maximálně opatrní. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé a mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je ráno většinou zataženo, místy polojasno. V noci místy sněžilo, v jižních částech kraje jsou dešťové přeháňky. Vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu budou dnes ve Zlínském kraji místy sněhové přeháňky, zejména na Valašsku. V nižších polohách budou i smíšené nebo dešťové. K večeru by srážek mělo ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by měly být dva až pět stupňů Celsia. V kraji by se stejně jako v celém Česku mohl vyskytnout vítr s rychlostí v nárazech 50 až 70 kilometrů za hodinu, ve vyšších polohách by se mohly tvořit sněhové jazyky. Večer by měl vítr slábnout.