Právě dostupnost značkových oděvů za nižší cenu je důvodem, proč je firma populární již v řadě evropských zemí. Češi si za ní dosud museli jezdit do zahraničí, zejména do německých Drážďan, nyní již cestování nebude nutné. „Budou mít možnost nakoupit nejnovější trendy a módu za příznivé ceny, které fanoušci Primarku znají a milují,“ slibuje manažer Primarku Maciej Podwojski.

Primark má nyní v Evropě a USA bezmála čtyři stovky poboček, nově jednu otvírá také v polské Poznani a chystá se i na Slovensko. Druhý český obchod by měl příští rok vzniknout v Brně. Podwojski ale podrobnosti ohledně dalších prodejen v ČR nechtěl komentovat.

Podle Podwojského je zejména pražský obchod pro společnost důležitý. „Jedná se o strategický nový trh, a díky ikonické lokalitě Václavského náměstí náš první český obchod bude v centru nakupování a života ve městě,“ pochvaluje si manažer. Obchod bude zabírat tři patra, prodejní plocha má přesáhnout 4600 metrů čtverečních. Kromě oblečení pro dospělé i děti či módních doplňků a spodního prádla bude nabízet obuv i potřeby pro domácnost

Podle Kotrbáčka v obchodě jistě bude brzy plno zákazníků. Na konceptu Primarku vyzdvihuje širokou nabídku produktů, stálý přísun nového zboží i celých kolekcí, a pochopitelně zejména nízkou cenu. „Tento obchod bude navíc jeden z největších ve střední Evropě, zároveň s jednoznačně nejatraktivnější architekturou,“ prohlásil Kotrbáček.

Pouze kamenné prodejny

Po dlouhém období, kdy byly kvůli koronavirové pandemii kamenné obchody v uplynulých měsících zavřeny celkem 230 dnů, a obchodníci se tak museli spoléhat na on-line prodeje, se podle znalce zákazníci si rádi vrátí vybrat zboží přímo do prodejen. „Primark je celkem unikátní v tom, že má jen fyzické prodejny, on line prodejní kanál nemá,“ připomněl Kotrbáček. Protože je pro zákazníky atraktivní, rádi do prodejen chodí osobně. A rádi jej proto mají i majitelé obchodních center. „Do lokality chodí větší množství lidí, což je dobře i pro ostatní obchodníky v okolí,“ vysvětlil.

V segmentu módního oblečení a doplňků za dostupnou cenu nyní v Česku působí zejména značky H&M, C&A, New Yorker, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Marks & Spencer a v poslední době také Pepco. „Trh v České republice je atraktivní a každoročně přitahuje nové značky, do budoucna se jistě dají očekávat další,“ míní Kotrbáček.

S tím, jak kvůli koronavirové krizi vzrostl význam on line obchodů, se mění přístup zákazníků k těm kamenným. „Obecně se očekává změna vnímání kamenné prodejny,“ uvedl Jan Janáček z realitní společnosti CBRE. Lidé podle něj nově chtějí multifunkční místo s excelentním zákaznickým servisem, kde si zboží vyzkoušejí a nechají si je doručit domů. Podle loňského průzkumu CBRE takovou změnu očekává 42 procent značek působících na českém trhu.

To potvrzuje i Kotrbáček. „Obchodníci se zaměří na sofistikovanější propojení on line a fyzického obchodu,“ konstatoval. Obchody podle něj zefektivní komunikaci se zákazníky, nabídnou jim lepší servis a více inovací.