Zdroj: Deník

V Praze se život vrací do běžných kolejí. Jedním ze symbolů tohoto návratu je znovuotevření Karlova mostu, který se před velkou vodou podařilo zachránit - hasiči to zvládli mimo jiné díky tomu, že z mostu bagr ramenem odstraňoval velké kusy naplavenin, které by mohly most poškodit. 28. srpna 2002 je most poprvé po povodni znovu zpřístupněn místním i turistům poté, co byl dva týdny uzavřen.

Také z chemičky Spolana v Neratovicích přicházejí dobré zprávy. Ke konci se tam blíží likvidace nebezpečného chloru ze zásobníků, které zasáhla velká voda, která pustošila areál podniku. Odborníkům z chemičky se podařilo odčerpat zhruba polovinu z 12 tun chloru v prvním poškozeném zásobníku, druhou polovinu odčerpávají 28. srpna. Odčerpání zbývajících dvou poškozených zásobníků podle vyjádření vedení podniku potrvá už pouhých pár dnů.

Speciální jeřáb také pokračuje ve vytahování kontejnerů z Labe, které tam z chemičky uplavaly a dlouhé dny děsily lidi v okolí, neboť nebylo jasné, co přesně se v kontejnerech nachází.

Povodeň 2002

• Povodeň postihla území v povodích řek Vltava a Labe, později také Ohře a Dyje, šlo tedy zejména o jižní, střední a severní Čechy. Velká voda se ale nevyhnula ani Moravě. Katastrofu způsobila ve stejnou dobu i v zahraničí, především v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku

• Velká voda zasáhla třetinu Česka

• Záplavy způsobily intenzivní srážky

• První povodňová vlna se odehrála především ve dnech 7. až 9. srpna 2002, mnohem horší následky měla ovšem na rozdíl od povodní v roce 1997 druhá povodňová vlna, která zemi sužovala ve dnech 12. až 16. srpna 2002

• Průtoky měly na některých místech charakter až tisícileté povodně

• Zemřelo 17 lidí a 134 zvířat z pražské zoo, zničeny nebo poškozeny byly tisíce domů

• Škody se vyšplhaly na 73 miliard korun



Zdroj: Wikipedia

