Od chvíle, kdy jménem Polska vyjádřil Ukrajině podporu v jejím několikaletém sporu s Ruskem, je polský prezident Andrzej Duda terčem proruských dezinformačních médií. Lež o tom, že je vnukem ukrajinského nacionalisty, se tak v nich objevovala už v roce 2015. Její šíření však výrazně zesílilo letos v květnu poté, co se Duda veřejně vyslovil pro novou dohodu o dobrých sousedských vztazích Polska a Ukrajiny.

Ruský květnový útok na Dudu

V neděli 22. května 2022 vystoupil Andrzej Duda jako první nejvyšší představitel jiného státu v ukrajinské Nejvyšší radě od zahájení ruské invaze 24. února, kde prohlásil, že Varšava důrazně podpoří Ukrajinu na její cestě do Evropské unie, a mimo jiné apeloval na zlepšení silničního, železničního a infrastrukturního propojení mezi Ukrajinou a Polskem. „Polsko-ukrajinská hranice by měla spojovat, ne rozdělovat,“ prohlásil 22. května Duda.

Hned v následujícím týdnu začaly české i slovenské dezinformační weby (Tadesco, Infovojna.klimeto, Gloria.tv aj.) a různé proruské skupiny na českých a slovenských sociálních sítích šířit text o tom, že Duda je vnukem „blízkého přítele Stepana Bandery“ Michaila Ivanoviče Dudy. S objevem prý přišli „ruští novináři“ poté, co „dostali přístup k mamutím archivům sovětské NKVD, která po II. sv. válce odvezla do Sovětského svazu miliony svazků z polských matrik“.

„Muž na staré fotografii je Michail (ve skutečnosti Michailo, pozn. red.) Ivanovič Duda, ukrajinský nacionalista a dobrý přítel Stepana Bandery. Narodil se v roce 1921 ve vesnici Soroki-Lvovskie (Lvovská oblast). Členem OUN byl od roku 1937, v roce 1939 byl vyslán na podvratný výcvik do Německa, kde v roce 1941 vstoupil do praporu Roland (spolu s Romanem Šuchevyčem) a po jeho rozpuštění sloužil v ‚bezpečnosti‘ od října 1941 do konce roku 1942, v řadách UPA od roku 1943. A zajímavost: na podzim 1945 – v zimě 1946 se Duda zúčastnil bojů proti Polákům. Byl také přítomen masakru na Volyni. V žilách Andrzeje Dudy koluje jeho krev, protože je jeho vnukem,“ uvedl 27. května lživý web Tadesco.

Stejný text se v ruštině začal masově šířit už během prvního květnového týdne po sociálních sítích Facebook, Telegram, Vkontakte i jinde. Spouštěčem byla pravděpodobně Dudova vytrvalá podpora co nejbližším vztahům Polska s Ukrajinou.

Dudovým dědečkem byl někdo jiný

Zpráva o Dudově příbuzenském vztahu s ukrajinským nacionalistou samozřejmě lže. Skutečný dědeček polského prezidenta z otcovy strany se jmenoval Alojzy Duda a nepocházel vůbec ze Lvovské oblasti, ale z vesnice Stary Sącz v jižním Polsku, nacházející se nedaleko od slovenských hranic na soutoku řek Dunajec a Poprad.

Podle sedm let starého textu polského titulu Polityka pracoval Alojzy Duda jako kožešník v místním družstvu Poprad a přivydělával si jako rukavičkář. Jeho žena se jmenovala Kinga. Měli spolu šest dětí včetně Jana Tadeusze Dudy, pozdějšího významného polského elektrotechnika, informatika a profesora technických věd. Ten se v roce 1970 oženil s Janinou Milewskou a o dva roky později se jim narodil syn Andrzej.

Budoucí polský prezident trávil podle Polityky u svých prarodičů často prázdniny a svého dědečka Alojzyho zbožňoval. „Každý den měl stejný rituál: nejdřív jsme šli do kostela, pak do obchodu pro chleba a můj dědeček koupil na náměstí bílý sýr. Doma nakrájel tlusté kusy, hodil sýr do hrnku, zalil ho čerstvou smetanou a takhle jedl…“ zachytil jednu jeho vzpomínku titul Polityka. Alojzy Duda zemřel 1. července 1992.

případných potomcích ukrajinského nacionalisty Michaila Ivanoviče Dudy, který byl skutečně členem Ukrajinské povstalecké armády (UPA), se žádné otevřené zdroje nezmiňují. Tento Duda velel skupině, jež se v roce 1947 jako jedna z mála probila přes Československo a Rakousko na Západ do Bavorska. V roce 1950 se však spolu s několika dalšími důstojníky UPA dobrovolně přihlásil k výsadku zpátky na sovětskou Ukrajinu, kde hodlal pokračovat v boji za nezávislost Ukrajiny. Jejich seskok byl ale záhy po dopadu prozrazen a v červenci se ocitli v obklíčení. Michailo Duda s pár dalšími muži spáchal sebevraždu, aby se vyhnul zajetí. Zemřel 7. července 1950.