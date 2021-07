V souvislosti s úmrtím Stanislava Tomáše, který zemřel 19. června v Teplicích krátce po zásahu policie, se ozývají hlasy, aby policie proti zadržovaným nebyla tak tvrdá. Z policejních statistik přitom vyplývá, že zásahy končí ve stovkách případů zraněním policistů. Velká část násilí proti nim se navíc ani neohlašuje.

Pochod Romů Teplicemi. | Foto: Deník/Petr Málek

Zakleknutí na krk, které policie použila při pacifikování recidivisty, který pod vlivem drog ničil auta a ohrožoval okolí, odsoudila část veřejnosti, neziskové organizace nebo i europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „I kdyby ten zákrok nebyl smrtící, tak je velice nepříjemný. Je naprosto jasné, že pro jakéhokoli vnějšího pozorovatele to logicky vyvolává otázku, zda je to tady normální, kde se to tady vzalo a jestli to může pokračovat dál,“ zhodnotil v debatním pořadu CNN Prima News. Vyjádřil také názor, že by stálo za zvážení tento zákrok z kompetencí policie odebrat.