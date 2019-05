Martina Josefa Veselá z Březnice na Příbramsku letos oslavila své 24. narozeniny. Tato éterická dívka ráda vaří, peče a tráví čas se svým kotětem. A ještě něco byste o ní měli vědět. V červnu se pod přezdívkou Princezna kočička zúčastnila závodu 1000 Miles Adventure, což je jeden z vůbec nejtěžších cyklistických závodů dlouhý více než 1600 kilometrů s 40kilometrovým převýšením.

Martina Josefa Veselá z Březnice na Příbramsku. | Foto: Archiv slečny Veselé

Odvaha této studentce obchodního managementu a marketingu rozhodně nechyběla. Jak se ale vyrovnala s nástrahami, které na ní na trase čekaly? „Kolikrát to bylo drsné, Třeba když jsem čtyři dny jela v mokru a dešti a nebylo, kde si usušit věci. Neměla jsem náhradní oblečení. Byla mi zima, byla jsem hladová a před sebou jsem měla ještě stovky kilometrů. Do toho jsem se drápala bahnem do nějakého kopce. To moje morálka hodně klesala. Nikdy ale ne tak moc, abych závod vzdala,“ popisuje dívka obdařená ohromnou vnitřní silou.