Náhradní výživné pomůže podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) odhadem 24.000 dětem ročně. "Pomůže také jednomu rodiči, který se nachází v bezvýchodné životní situaci kvůli nezodpovědnosti druhého rodiče," řekla. Poslankyně ANO Helena Válková poukázala i na dopady koronavirové krize. "Děti potřebují pomoc teď, co nejdříve," uvedla. Podle Olgy Richterové (Piráti) jde o vyrovnání šancí dětí. Náhradní výživné dlouhodobě podporují i komunisté, podle jejich poslankyně Hany Aulické Jírovcové ale není výsledné znění zákona nejlepší.

Opoziční ODS neuspěla se snahou o zamítnutí zákona. "Považujeme za nemístné, aby stát vstupoval do soukromoprávních vztahů a kvůli špatné vymahatelnosti práva zaváděl novou sociální dávku," zdůvodnil záporný postoj občanských demokratů Jan Bauer. Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší varoval před tím, že mnoho nezodpovědný otců přestane platit alimenty úplně. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové měl stát zasadit především o zlepšení vymahatelnosti práva.

Sněmovna zamítla také dva pozměňovací návrhy Pirátů. Chtěli zrušit ustanovení, podle kterého by stát vyplácel náhradní výživné nejvýše dva roky. Nárok by pak mohl trvat po celou dobu nezaopatřenosti dítěte. Výši dávky Piráti navrhovali vypočítávat ze životního minima.

Administrativní náklady

Podmínkou poskytnutí náhradního výživného by bylo podle schválené předlohy to, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. O státní alimenty by žádal krajský úřad práce. Úřad by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku. Pokud druhý rodič poslal na výživném jen část peněz, stát by doplatil zbytek. Nejvýš by ale poskytl 3000 korun.

Příjemce by každé čtyři měsíce dokládal, že má na pomoc dál nárok a partner či partnerka mu na děti neplatí. Případné přeplatky by bylo nutné vrátit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k zákonu uvedlo, že úřady by mohly ročně vyplatit na náhradním výživném 861,3 milionu korun. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky. Administrativní náklady by v prvním roce činily přes 115 milionů korun, v dalších letech by byly o deset milionů nižší.

Schvalování zákona vyvolalo i slovní přestřelky, například když Ondřej Profant (Piráti) uvedl, že chápe, že Klaus je velkým morálním vzorem pro rodinný život. Klaus před tím řekl, že platí na čtyři děti a nerad by platil z daní za nezodpovědné otce. "Co víš o mojí rodině? Máš nějakou pochybnost o tom, že se nestarám o svoje děti? Tak mi to pojď říct tamhle někam ven," reagoval Klaus na Profantovu narážku. Šéf Trikolóry také uvedl, že kdyby řekl, že Profant podivně páchne, bylo by to pravdě tisíckrát bližší.