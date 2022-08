„Lhali nám, lžou nám a budou se snažit lhát dál. Základ je informovat veřejnost, a proto jsem rád, že mi posíláte podobné podněty a já je můžu posunout širšímu publiku. Toto video je stále velmi aktuální, a když vezmeme do úvahy nadúmrtí, která jsou hlášená téměř v každé zemi (proč asi, že?), sníženou fertilitu, vyšší výskyt infarktů a podobné věci, tak o to důležitější je se tomuto tématu stále věnovat,“ tvrdí ve slovensky psaném komentáři k videu s Tuckerem Carlsonem uživatel Facebooku provozující profil Tomáš Špaček - Republika.

Ve videu pak Tucker Carlson, moderátor konzervativní americké stanice Fox News, prezentuje vlastní interpretaci různých studií nebo útržků z rozhovorů s různými vědci či představiteli zdravotnictví a na jejím základě argumentuje, že očkování proti covidu-19 je škodlivé a způsobilo všude ve světě řadu problémů.

Jenže vědci, jejichž studie Carlson zmiňuje pro potvrzení své teze, se veřejně ozývají, že moderátor výsledky jejich práce úmyslně zkreslil.

Případ Birxová

„Tady je Deborah Birxová, bývalá ředitelka covid reakce Bílého domu, opět ve Fox News,“ hlásí například Carlson, načež následuje úryvek z řeči Birxové (není řečeno, kdy a za jakých okolností řeč pronášela, a není uveden žádný kontext), v němž tato žena pronáší: „Věděla jsem, že tyto vakcíny nebudou chránit před infekcí a myslím, že jsme to s vakcínami přehnali a lidé se pak obávali, že nebudou chránit před závažným onemocněním a hospitalizací.“ Ve videu s Tuckerem pak následuje střih a nápis: Neochrání.

Jak ale upozornila mezinárodní agentura pro ověřování faktů Politifact, Birxová ve skutečnosti mluvila dál, a dodala přesný opak, tedy že vakcíny chránit budou.

Celá citace pochází z rozhovoru, který Deborah Birxová poskytla Fox News 22. července 2022, čili den poté, co byl na covid-19 pozitivně testován americký prezident Joe Biden. Moderátor Fox News Neil Cavuto se Birxové ptal, co by řekla neočkovaným lidem zpochybňujícím nutnost nechat se očkovat, když očkovaní jako třeba právě Biden přesto koronavirus dostanou.

Birxová v odpovědi nejdříve vyzdvihla přednosti testování a ocenila antivirotikum Paxlovid používané k léčbě nákazy covid-19, načež opětovně doporučila i očkování. Její výrok byl dezinterpretován ve smyslu, že nyní už v účinnost vakcín nevěří a že změnila svá předchozí tvrzení, pokud jde o jejich účinnost. To ale podle Politifact není pravda.

Birxová opakovaně propagovala mnohostranný přístup k boji proti viru, přičemž od začátku připouštěla i to, že vakcíny nemusí chránit před nákazou stoprocentně, ale měly by chránit před těžkým průběhem nemoci. „V tuto chvíli nevíme, jak moc budou tyto vakcíny fungovat proti nákaze. Může se stát, že budete infikováni na nízké úrovni a postupně budete virus vylučovat. Víme, že tyto vakcíny chrání před nemocí a že chrání před těžkým průběhem nemoci,“ uvedla Birxová například 20. prosince 2020.

Carlson však tato dřívější vyjádření Birxové zcela pomíjí. „‚Věděla jsem, že tyto vakcíny nebudou chránit před infekcí,‘ opravdu, Deborah Birxová?“ opakuje ironicky její slova z rozhovoru pro Fox News. „Ale nějak jste zapomněla zmínit, že lidé byli vyhazováni z práce za to, že si to nevzali za předpokladu, že když si to vezmou, nikdy se nenakazí. Kdy vás obviní z trestného činu? Doufáme, že brzy!“

Svá slova o vyhazování Carlson ničím nedokládá, a jak vidno výše, Birxová netvrdila to, že se očkovaní lidé „nikdy nenakazí“, ale pouze konstatovala, že vakcíny mohou významně přispět k lehkému průběhu nákazy.

Případy studií v časopisech

Carlson dále tvrdí, že vakcíny přímo poškozují lidskou imunitu, přičemž argumentuje různými výňatky z odborných studií. „A pak je tu ještě vliv vakcín na starší lidi, tedy nejvíce ohroženou populaci. Podle publikace ničeho menšího než časopisu Lancet je u očkovaných lidí, zhruba ve věku Joea Bidena, ve srovnání s neočkovanými lidmi o 80 procent vyšší pravděpodobnost, že po očkování vakcínou proti nemoci covid-19 onemocní," tvrdí Carlson.

„A jak napsal jeden vědec v časopise Journal of Virology, studie ukázala, že imunitní funkce u očkovaných jedinců byla osm měsíců po podání dvou dávek vakcíny covid-19 nižší než u neočkovaných jedinců… Časopis Food and Chemical Toxicology zjistil totéž,“ dodává. A opět dezinterpretuje.

Jak upozorňuje Jessica McDonaldová z agentury Factcheck ve svém článku z 29. července 2022, sepsaném právě v reakci na Carlsonova tvrzení, prakticky nic z toho, co Carlson řekl, není přesné.

„Není ‚fakt‘, že vakcíny potlačují imunitní systém, není ani žádný spolehlivý důkaz, který by naznačoval, že by to mohla být pravda," uvádí McDonaldová. „Vedoucí autor studie z Lancetu nám sdělil, že jeho práce, kterou Carlson zkreslil, ‚neukazuje nic‘ z toho, co Carlson tvrdil.“

Jak to bylo s Food and Chemical Toxicology

Jako primární důkaz, že vakcíny poškozují imunitní systém, využil moderátor Fox News podle McDonaldové velmi kritizovaný dokument Food and Chemical Toxicology, jenž byl sepsán několika lidmi, o nichž je známo, že jsou proti očkování nebo že šíří dezinformace o zdraví.

„Vedoucí autorka Stephanie Seneffová je počítačová vědkyně z Massachusettského technologického ústavu, která nepravdivě tvrdila, že vakcíny způsobují autismus, a mezi jinými nepodloženými vědeckými názory prosazovala teorii spojující nákazu koronavirem s herbicidem glyfosátem. Hlavní autor doktor Peter McCullough je internista, který opakovaně šíří dezinformace o léčbě covidu-19 i o vakcínách. Další autor, Greg Nigh praktikuje naturopatii, formu alternativní medicíny, která často přejímá pseudovědecké metody,“ uvádí McDonaldová z Factcheck.

Když byl dokument podle ní v dubnu poprvé publikován, čelil značné kritice. Nepředstavoval totiž žádný původní výzkum, ale byl to jen přehled spojený s analýzou dat z amerického Systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS), který má odhalit možné bezpečnostní problémy s vakcínami. Hlášení může do tohoto systému zaslat kdokoli, tyto zprávy nejsou prověřeny z hlediska přesnosti ani neznamenají, že hlášený příznak musela nutně způsobit vakcína; v přehledu však byly tyto údaje často vytěženy právě tak, aby vedly k závěru, že vakcíny jsou nebezpečné.

Podle Jeffreyho S. Morrise, biostatistika z Pennsylvánské univerzity, byla analýza Food and Chemical Toxicology chybná. „Tento dlouhý přehled přináší řadu podrobností o různých biologických procesech, ale jejich vazba na mRNA vakcíny je vždy téměř čirá spekulace… Ve skutečnosti pochází spousta jejich (tvůrců přehledu, pozn. red.) důkazů z článků o těžkých infekcích covid-19, nikoli o očkování. Takže velká část obsahu tohoto přehledu by se lépe hodila pro článek poukazující na to, jaká další následná nebezpečí mohou hrozit po závažné infekci covidem, než pro vyvolávání poplachu kvůli očkování mRNA vakcínami,“ uvedl Morris na svém blogu.

K podobným závěrům došli i další vědci oslovení McDonaldovou, například molekulární bioložka z Kalifornské univerzity v San Diegu Elina Zúñigová nebo imunolog z Bostonské dětské nemocnice Ivan Zanoni.

Studii v Lancetu Carlson hrubě zkreslil

A jak to bylo s onou dezinterpretací studie v Lancetu? Carlson tvrdil, že odborný text publikovaný v Lancetu podpořil závěry dokumentu Food and Chemical Toxicology. Jenže nemluvil pravdu. Lancet naopak doporučuje třetí očkovací dávku.

Tvrzení, že studie Lancetu „ukázala, že imunitní funkce mezi očkovanými jedinci byla po osmi měsících od podání dvou dávek vakcíny covid-19 nižší než u neočkovaných“, pochází ve skutečnosti z komentáře japonského lékaře Kenjiho Jamamota, zveřejněného v jiném časopise. Samotná studie podle jejích autorů ale nic takového neukazuje.

„Práce, kterou jsme publikovali, neprokazuje nic z toho, co pronesl Carlson. Statisticky významná zjištění a závěry jsou uvedeny v závěrečném shrnutí článku,“ sdělil Factcheck hlavní autor studie Peter Nordström.

Je pravda, že ve věkové skupině od 80 let měli očkovaní lidé po zhruba šesti a více měsících od očkování téměř dvojnásobný výskyt koronavirové infekce jakékoli závažnosti než neočkovaní. Jenže šlo o nezpracovaná data týkající se jakkoli závažné infekce, nikoli o hospitalizace nebo úmrtí, jak nadhazoval Carlson.

„Carlsonova interpretace je beznadějně špatná a zavádějící,“ uvedl pro Factcheck Nicholas Jewell, předseda biostatistiky a epidemiologie Londýnské školy hygieny a tropického lékařství. Carlson si podle něj z celé studie úmyslně vybral jen nezpracovaná data ukazující vyšší frekvenci nákazy mezi očkovanými. Kdyby se však podíval na další údaje týkající se účinnosti vakcín v různých demografických skupinách v různých časech od očkování, viděl by, že očkovaní jsou na tom lépe než neočkovaní.

Pokud jde o Jamamotovo tvrzení o tom, že studie potvrdila snížení imunity očkovaných, Jewell prohlásil, že ve studii nenašel nic, co by to podporovalo. Jamamoto podle něj výsledky dezinterpretoval a zaměnil postupné předpokládané klesání imunity vůči koronaviru s přibývajícím časem od očkování s poklesem imunity obecně vůči všemu. Pro takovou spekulaci však není ani ve studii v Lancetu, ani kdekoli jinde žádný podklad.