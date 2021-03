Je právě zveřejněný záměr Evropské komise zavést povinnost podnikům zveřejňovat průměrné platy mužů a žen mezi zaměstnanci správným krokem k odstranění platové diskriminace?

Všechny tyto věci, které posilují statistické vědomí v celé Evropě, jsou dobré a mohou v něčem pomoci.

Návrh budou muset schválit a zavést členské státy. Jak vidíte vůli v České republice a na Slovensku něco takového zavést do praxe?

My teď na Slovensku máme problém, ve funkci ministra práce s sociálních věcí totiž sedí Milan Krajniak, poslední křižák, jehož charakterizuje i to, že má za poradce známého českého konzervativce Romana Jocha. To jsou muži, kteří si dali za úkol v této oblasti „zastavit čas“. Nejsem si celkem jistá, zda v této situaci se Slovensko bude o tom vůbec ochotno bavit. Nebo to odsouhlasit. Ale vzhledem k tomu, že u nás nyní hrajeme hru, jak dlouho ještě současná vláda vydrží, doufejme, že za rok, rok a půl ji budeme mít jinou a pak se zapojíme i do těchto debat.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Když se podíváme na dnešní EU, šéfkou Evropské komise je žena, nejmocnější evropskou političkou je kancléřka Angela Merkelová, jsou tu státy, které mají premiérky, a už i Slovensko má prezidentku. Neukazuje to, že Unie je v rovnoprávnosti žen na špici světa?

Já bych to nehodnotila podle toho, že pár žen je teď na vysokých postech. To jsou jednotlivkyně, které prorazily. Z toho se nedá usuzovat na to, jaké je postavení žen. Někdy to jsou „včelí královny“, které se obklopují muži a nechtějí pomáhat ženám, aby se posunuly výš. Jedna žena to nezlomí.

Ani Angela Merkelová za šestnáct let v úřadě?

Všimli jste si, že Angela Merkelová chodí v uniformě? Tmavé kalhoty, sako a do toho svetřík, a konec. To je proto, že kdyby nosila šaty, různé blůzy a podobně, tak by měla pocit, že lidé budou více řešit to, co má oblečené a nebudou poslouchat to, co říká. Merkelová je pro mě důkazem, že ani v Německu není rovnoprávné postavení žen samozřejmostí. My jsme si to zažili s naší prezidentkou Zuzanou Čaputovou, kdy její nástupní projev zastínily debaty o tom, co měla na sobě za šaty. Dokážete si něco takového představit u prezidenta?

Podle čeho lze tedy úroveň práv žen posuzovat?

Na základě toho, v jakém postavení jsou ty nejzranitelnější ženy. To je ten správný ukazatel. U nás na Slovensku to jsou romské ženy, jejich status a jejich postavení, kulturní i společenské. V podobně složité situaci jsou matky samoživitelky, ty dnes jsou ty nejchudší. Je tu například i špatně nastavený důchodový systém. Každá žena důchodkyně, které zemře muž, se propadá do chudoby.

Legislativní základy máme, ale ke zlepšení postavení žen se musí změnit atmosféra v zemi.

Zhoršila současná covidová krize postavení žen?

I OSN upozornila na to, že pandemie posiluje rozdíl v platech žen a mužů, ale hlavně zhoršuje postavení žen a nesmírně je zatěžuje. Ženy vykonávají obrovské množství neplacené práce a všichni si na to zvykli. Tak jsme vychovány. Děláme neplacené práce, které se považují za tzv. ženské práce. Sendvičové ženy se musejí starat současně o svoje rodiče, o děti i vnoučata. Teď v pandemii ještě o to víc, že se starým lidem musí pomáhat s věcmi, které předtím zastali sami. A na druhé straně jsou děti a jejich domácí výuka. Je to mimořádná zátěž. Z této pandemie vyjdou ženy oslabeny. Na konci tohoto období z nich budou vyčerpané ženy-matky.

