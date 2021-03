Vláda od března omezí volný pohyb osob na území obce, uzavře školy i školky

Vláda kvůli stávající epidemiologické situaci zpřísnila opatření proti šíření koronaviru. Změny by měly platit od pondělí 1. března, a to následující tři týdny. Úplně se tak zavřou školy i školky, výrazně bude omezen i pohyb lidí. Kabinet Andreje Babiše (ANO) rovněž vyhlásil nový nouzový stav, který má platit do 28. března.

Lidé na ulici v Trutnově. Ilustrační snímek | Foto: Jan Bartoš