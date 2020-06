Poměr nakažených koronavirem k počtu testovaných činil ve čtvrtek 1,75 procenta procenta. Tento ukazatel se v poslední době pohyboval od jednoho do dvou procent, výjimkou byla uplynulá neděle, kdy se přiblížil třem procentům.

Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by na konci června mohlo být v Česku celkově asi 11 tisíc až 11 400 nakažených. Růst počtu nebude plošný. Epidemie má nyní jen lokální ohniska zejména v Moravskoslezském kraji a Praze, dále na Olomoucku a částečně ve Středočeském kraji.

V Praze laboratoře dosud zaznamenaly 2269 potvrzených případů covidu-19, přičemž 1418 lidí se z nemoci už vyléčilo. V Moravskoslezském kraji bylo dosud zjištěno 1802 nemocných. Na 100 tisíc obyvatel v metropoli připadá 174 prokázaných případů, následuje Karlovarský kraj se zhruba 163 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Nejméně zasaženy jsou jižní Čechy, kde na 100 tisíc obyvatel připadá asi 30 případů nákazy. V Praze zemřelo nejvíc lidí nakažených koronavirem, a to 98. Naopak nejméně obětí má i nadále Zlínský kraj se třemi mrtvými.

Epidemiologové se nyní víc než na celostátní statistiku zaměřují na lokální ohniska. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo za poslední týden zaznamenáno více než pět nových případů jen ve 14 ze zhruba 400 regionů, na něž statistici pro potřeby sledování nákazy zemi rozdělili. "Situace v ČR je konzistentní, nezhoršuje se. Nemáme plošný problém. Většina regionů je prakticky bez výskytů nemoci covid-19. Plošně nemáme problém, ale jsou lokální ohniska," řekl ve čtvrtek novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Největším ohniskem koronaviru v Česku zůstává Důl Darkov v Karviné, kde bylo pozitivně testováno zatím 470 lidí - zaměstnanců a jejich blízkých. Covid se objevil také v několika zdravotnických zařízeních v tomto regionu. V posledních dnech se nákaza prokázala v domově pro seniory v Litovli na Olomoucku či v Městské nemocnici Městec Králové na Nymbursku.

Bez roušek již v červenci?

Zatímco na veřejných prostranstvích již lidé nemusí nosit ochranné roušky, v MHD či obchodech zůstává ochrana tváře i nadále povinná. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové by povinnost nosit roušku v MHD mohla skončit na začátku července.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že podle jeho představy by mělo být rozvolněno plošné nošení roušek a opatření by se měla soustředit především na lokality, které jsou nadále ohroženy. „To znamená, že bychom například ponechali roušky v rámci MHD v Praze či v Moravskoslezském kraji, ale tam, kde je nulový přírůstek, to nedává smysl,“ uvedl.