Současný vládní harmonogram počítá s poslední vlnou rozvolňování opatření na 25. května. Zda dojde k naplnění harmonogramu závisí podle Hamáčka na epidemiologické situaci, která bude v Česku 17. května, tedy v den, kdy skončí platnost nouzového stavu, jehož prodloužení tento týden schválila Poslanecká sněmovna.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Pokud to bude nutné, budeme muset požádat o prodloužení nouzového stavu o další týden,“ uvedl ministr vnitra na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš později ve vysílání ČT uvedl, že o další prodloužení žádat nehodlá, Hamáček však následně zopakoval, že tuto variantu vyloučit nelze. „Situace se může zhoršit,“ uvedl.

Nákaza v číslech

Nejvíce případů nákazy koronavirem dosud hygienici zaznamenali v Praze (1709), Moravskoslezském kraji (1011) a Středočeském kraji (894). Nejméně nakažených naopak odhalily laboratoře v Jihočeském kraji (173) a v kraji Vysočina (175).

Podíl počtu osob s nově prokázaným onemocněním na celkovém počtu testovaných osob v úterý již druhý den v řadě nepřekročil hranici jednoho procenta. Hodnoty z pondělí (0,53 procenta) a úterý (0,68 procenta) jsou vůbec nejnižší od vypuknutí epidemie v Česku.

V nejohroženější věkové skupině lidí starších 85 let dosud epidemiologové odhalili 319 případů nákazy. Nejvíce pacientů (1384) patří podle údajů ministerstva zdravotnictví do věkové skupiny od 45 do 54 let.

České nemocnice v současnosti evidují 361 hospitalizovaných pacientů s koronavirem, 71 z nich je ve vážném stavu umístěno na jednotkách intenzivní péče. Do domácího ošetřování lékaři dosud propustili 626 pacientů.