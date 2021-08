A to kvůli současným výkyvům počasí, kdy v některých oblastech dochází k podmáčení polí a zemědělci nemohou vyjet na pole s technikou: „Žně jsou kvůli pozdějšímu nástupu jara zpožděné o deset až 14 dní. Pokud se počasí nezlepší, očekáváme dopad do celkové kvantity i kvality sklizně.“

Deštivější počasí má vliv také na důležité jakostní parametry ječmene. A to nejen na jeho klíčivost, ale při vyšší vlhkosti hrozí zrnům zaplísnění. A i když pivovary žijí i ze zásob, tak například Rodinný pivovar Bernard již ví, že kvůli stoupající ceně ječmene, zdraží pivo již po prázdninách.

„Nakupujeme ječmen za cenu která je oproti loňsku vyšší o necelých 13 procent. Jde o již nasmlouvané množství ječmene. Cena dalších dodávek může být ještě vyšší,“ uvedl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Podle něj Bernard zdraží pivo už po letní sezóně: „Nicméně důvodem není jen vyšší cena ječmene, vstupy jsou vyšší v mnoha dalších položkách a neplatí to jen pro jednu firmu, ale pro celý segment. Že se obecně cena piva změní, je jisté, otázkou je pouze kdy a jak.“

Navýšení ceny piva připouští i Plzeňský Prazdroj. „Změny klimatu, málo srážek či naopak přívalové deště, stejně jako zvyšující se náklady na vstupy a další procesy v zemědělství samozřejmě zvyšují cenu surovin, díky dlouhodobým kontraktům a ujednáním se však případný cenový nárůst projeví až v delším časovém období,“ informoval mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Dle experta a degustátora piva z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera však zvyšující se cena ječmene, popřípadě chmelu, nemá na cenu piva až tak výrazný vliv: „Pivovary to tak rády prezentují, ale suroviny se na ceně půllitru podílí kolem 50 haléřů. Kdybychom tak vycházeli z těch současných čísel, pivo by se zdražilo jen o pár haléřů. Cena surovin tak promlouvá do ceny piva minimálně. Nicméně pivo se zdražuje prakticky každý rok. Promlouvá do toho i cena dalších nákladů.“