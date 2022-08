Ministerstvo tvrdí, že největší potenciál je v topení. „Na to domácnosti spotřebují zhruba 60 procent své celkové spotřeby energií. A v českých domácnostech je přitom měrná spotřeba energií na vytápění třetí nejvyšší v celé Evropské unii,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Jedním z nejlepších způsobů, jak spotřebu plynu omezit, je proto snižování teploty v domácnostech. Každý stupeň dolů totiž představuje snížení spotřeby energie zhruba o pět procent.

Z letáku, které ministerstvo vydalo, dále vyplývá, že značné teplotní ztráty představují okna a dveře, která nejsou dostatečně odizolovaná. Lidé by rovněž měli věnovat pozornost zdrojům vytápění, spalinovým cestám či přívodu teplé vody potrubím, které by mělo být odizolované.

Úřad také doporučil, aby lidé neměli v domácnostech zablokované radiátory nábytkem a neměly je zakryté záclonami nebo prádlem. Vyššímu účinku radiátorů také pomůže reflexní fólie, která vyzářené teplo odráží do pokoje. Teplou vodu zase ušetří úsporná sprchová hlavice a páková baterie s nižším průtokem vody.

Úsporné hlavice, tepelná čerpadla

„Jsou to drobnosti, ale každá má svůj význam. Například u úsporné sprchové hlavice proteče za minutu šest litrů vody místo patnácti jako u běžné,“ přiblížil předseda Asociace energetických specialistů Roman Šubrt. Mluví přitom z vlastní zkušenosti. Ve své domácnosti prý ušetřil dvě třetiny spotřeby vody jenom tím, že úsporné hlavice namontoval všude. U vodovodních kohoutků totiž k úspoře slouží i takzvané perlátory.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák míní, že podobnými opatřeními lze v jedné domácnosti uspořit až pětinu energií. „Když se podíváte na desítky tisíc korun, které budou muset lidé platit, tak se jedná o významnou úsporu,“ doplnil s tím, že podobná opatření by ovšem domácnosti měly dělat, i když zrovna nehrozí energetická krize.

S tím souhlasí i Šubrt. Podle něho je totiž nejdůležitější změna myšlení, aby lidé měli o úspory zájem. „Běžně se u nás domácnosti vytápí na 23 až 25 stupňů Celsia. Kdyby teplotu snížili na 20 stupňů, dala by se ušetřit až pětina spotřeby tepla,“ upřesnil.

Stoupající ceny energií ale nenechávají lidi klidnými. Ukazují to i čísla o spotřebě zemního plynu, která za prvních šest měsíců letošního roku klesla o patnáct procent.

Sedlák si však myslí, že by vládní doporučení neměla zůstat jen u okamžitých opatření. „Domácnosti by měly přemýšlet například o výměně oken, zateplení stropů, tepelných čerpadlech, fotovoltaice a dalších věcech, které dokáží spotřebu energií omezit,“ vysvětlil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už vydalo manuál, jak uspořit energie ve veřejných budovách. Samotný úřad snížil na přelomu roku teplotu v kancelářích o 1,5 stupně Celsia, teplotu na chodbách a sociálních zařízeních o tři stupně. Snížilo také teplotu vody. Ministerstvo tvrdí, že se díky tomu podařilo snížit spotřebu plynu o 24 procent.

Jak snížit spotřebu energie před zimou



• Dveře a okna. S nedostatečnou izolací jsou spojeny značné ztráty. Pro izolaci lze použít například silikonové těsnění.



• Otopný systém. Na zdroji vytápění by měla být nastavena správná teplota a v případě plynového kotle i čisté spalinové cesty. Na individuálních ohřívačích vody by měla být nastavena teplota 50 až 60 °C. Předejde se tak neefektivnímu provozu a ztrátám tepla.



• Radiátory. Neměly by být blokovány nábytkem nebo zakryté záclonami a prádlem. Vyšší účinnost zajistí i reflexní fólie nalepená za radiátorem.



• Voda. Úsporná sprchová hlavice a páková baterie s nižším průtokem vody ušetří nemalé náklady na přípravu teplé vody.



Zdroj: MPO