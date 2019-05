Životospráva a výbava za tisíce. Jak dnes vypadá výchova hokejistů v Česku?

/MALÝ A VELKÝ SPORT/ Není to až tak dávno, co mladí hokejisté museli vstávat ještě za tmy, aby se dostali na led. Fasovali dřevěné hokejky za pár stovek, v šatně se pilo pivo a baštily párky, a kdo toužil vidět v televizi i jiné soutěže než československou ligu nebo jednou za rok mistrovství světa, měl smůlu. Co se změnilo od 80. let? Teenageři si kvůli tréninkům stále přivstanou, jinak je ale spousta věcí jinak.

Hokejky a brusle stojí závratné částky, ze správné životosprávy je dnes věda a informace o NHL a všech možných dalších ligách světa jsou na dosah ruky. Deník porovnal zkušenosti hokejistů dvou rozdílných generací v jednom klubu – někdejší legendu a vycházející hvězdičku. V něčem se shodují, v jiných věcech se doba hodně změnila. Mladý hokej není jen o pražských „S“ Extraligová Sparta, nebo prvoligová Slavia? Ne, největší mládežnickou hokejovou baštou na území Prahy jsou Letci Letňany. Proč zrovna klub ze severního koutu města? Nabízí totiž něco, co nikdo jiný v metropoli nemá. Dvě ledové plochy, které jedou nonstop po celý rok. Nikdo tak nemusí bojovat o počet tréninků, ani ustupovat komerčním pronájmům. „Díky nepřetržitému provozu, máme pevně dané časy tréninků, což rodičům vyhovuje,“ vysvětluje šéf mládeže z Letňan Tomáš Blažek. Malých hokejistů si Letci náležitě považují. „Na klubovém webu připravujeme podrobné reportáže, a všechno tak spolu prožíváme.“ A že to Letňany dělají dobře, potvrzuje i jejich nejslavnější odchovanec Jakub Vrána. Příprava na šampionát graduje. Česko přivítá hokejové superhvězdy Přečíst článek › „Nikdy nezapomenu na léta strávená v klubu. Především Letcům vděčím za to, kde teď jsem,“ říká vítěz Stanley Cupu z loňského roku v dresu Washingtonu a současný člen národního mužstva. Tvrdá práce i týmový duch se Letcům začíná vyplácet, v žákovských kategoriích sbírají první medaile z mistrovství republiky. Nejvyšší soutěže juniorů a dorostu sice stále hrají pražská „S“, v těsném závěsu za nimi ale už najdete právě Letňany. Skvělou a početnou mládež najdeme v metropoli rovněž ve vokovické Hvězdě. O trochu méně dětí čítá Kobra. Menší kluby bojují s konkurencí, vždyť ve středních Čechách je registrovaný téměř dvojnásobný počet začínajících hráčů. Hokej je nákladný sport, ale kluby se starají o to, aby pro nováčky byla finanční zátěž co nejmenší. Například ve Slavii zřídili už téměř před dvaceti lety nadační fond. „Z něj hradíme nákup výstroje hráčům všech kategorií, kteří jsou ze sociál-ně slabších rodin,“ líčí šéf slávistické mládeže František Pomahač. Domácí šampionát? Trápí mě třísla, nezvládl bych to, přiznal Konrád Přečíst článek ›

Autor: Karel Sopr, Michal Káva