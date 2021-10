Cena hrušek půjde nahoru. Letošní sklizeň v Evropě bude nejhorší za třicet let

ČTK





Letošní sklizeň hrušek v Evropě bude kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 30 let. Meziročně se čeká propad o 28 procent na 1,6 milionu tun. Bude to znamenat zdražení hrušek, a to i na pultech českých obchodů, míní předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Hrušky. Ilustrační snímek | Foto: ČTK