Úřadující prezident Spojených států amerických Donald Trump neuznal až do uzávěrky tohoto materiálu svou porážku a nadále zpochybňoval výsledky voleb. Na své straně má početnou obec sympatizantů doma i v zahraničí, kteří se předhánějí v předkládání a sdílení záplavy „důkazů“, že při volbách docházelo k údajným podvodům. Řada těchto důkazů však je podvržená a falešná.

"Operace léčka"

I po českých sociálních sítích se šířilo video zachycující rozhovor s americkým spisovatelem a autorem konspiračních teorií Stevem Pieczenikem, který tvrdil, že prý „čestní členové“ zpravodajské komunity předvídali podvádění s korespondenčními hlasy, a proto připravili s Trumpovým vědomím rozsáhlou celonárodní léčku („sting operation“). Její podstatou mělo být to, že označili všechny korespondenční hlasovací lístky kryptografickým vodoznakem Blockchain, ukládajícím nezfalšovatelné informace o distribuci lístků, aby věděli, které jsou pravé a které falešné. Poté údajně poslali „tisíce členů“ Národní gardy do 12 států USA a následovat má „rozsáhlé zatýkání“.

V českém prostředí šířily tuto zprávu například dezinformační weby Aeronet, Infokurýr nebo Dt24, video s Pieczenikem zveřejnil na svém facebookovém profilu také člen Trikolóry Petr Štěpánek, od něhož je sdílelo dalších více než 80 uživatelů.

Potíž je v tom, že ani jedno Pieczenikovo tvrzení nelze doložit a fakta je vyvracejí. Například podle listu Financial Times by použití blockchainu ke sledování každého jednotlivého hlasu znamenalo zásadní porušení tajnosti voleb a bylo by nezákonné. Nikdo z kryptografické komunity také Pieczenikova slova nepotvrdil.

Jak navíc upozornil server Manipulátoři, volební lístky netiskne žádný federální úřad, ale vybrané firmy v každém ze států USA, jinými slovy každý stát si nechává tisknout své. Chce-li na ně přidat ochranné prvky, může, ale nikoli tajně. Pokud by lístky skutečně někdo tajně upravil, dopustil by se federálního trestného činu padělání, za který hrozí vysoké sankce včetně odnětí svobody.

"Volili lidé po smrti"

Oblíbeným tématem vtipů šířených Trumpovými příznivci je také to, že Joea Bidena volili údajně i lidé, kteří jsou dávno po smrti. Tyto vtipy mají základ v dezinformaci o jistém Williamu Bradleym z Detroitu, který prý zemřel již v roce 1984, ale v roce 2020, kdy by mu bylo 118 let, najednou korespondenčně hlasoval pro Bidena.

Tato dezinformace se objevila třeba na webech AC24.cz nebo Arfa.cz. Podle amerického webu Politifact založeného za účelem ověřování faktů však žádný mrtvý ve skutečnosti Bidenovi hlas neposlal.

Zdroj: DENÍKDetroitský volič jménem William Bradley podle tohoto webu skutečně existuje a skutečně hlasoval korespondenčně. Do jeho domácnosti však přišel lístek také pro jeho zemřelého otce, který měl stejné jméno. Bradley podle svých slov tento lístek vyhodil, ale úředníci se následně dopustili administrativní chyby v záznamu hlasování a hlas přiřadili mrtvému. K podobné chybě došlo i v několika dalších případech.

Spikleneckých teorií o zfalšování amerických prezidentských voleb je ještě mnohem více a není zde prostor se všem věnovat. Americké volby zůstávají nadále velmi živým zpravodajským i dezinformačním tématem.