Zveřejněný audit Evropské komise hovoří řádově o stovkách milionů korun, další audit EU, který se týká zemědělských dotací a který není ještě definitivně ukončen, může jít i do desítek miliard korun.

V případě, že peníze, které už byly Unií Praze vyplaceny, Česko nevrátí, může dostat méně evropských dotací v příštích letech. Přinášíme odpovědi na nejzásadnější otázky, které jsou v pátek zveřejněným rozhodnutím spojeny.

1. Je rozhodnutí Evropské komise definitivní?

Ano, je. Zveřejnění definitivní verze auditu znamená konečné rozhodnutí. Je to něco takového, jako když je vyhlášen definitivní soudní rozsudek. Česká republika může audit soudně napadnout. V tom případě platí ale další nemalé výdaje soudního řízení ze státního rozpočtu a nebude to mít odkladný účinek na povinnost vyplývající z auditu.

„Na všechny související výdaje již vykázané Komisi na tyto operace by proto měla být uplatněna stoprocentní finanční oprava a související příspěvek z veřejných zdrojů u těchto programů by měl být rovněž zrušen,“ uvádí zpráva, jejíž plné znění v angličtině přinášíme zde.

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

2. Kdo to zaplatí?

Směrem k EU Česká republika, nikoli Agrofert. V tomto auditu jde o stovky milionů korun, v dalším auditu, týkajícím se zemědělských dotací ještě o víc. EU bude neoprávněně vyplacené prostředky vymáhat po České republice, v případě, že ještě Unií Česku vyplaceny nebyly, je Brusel do Česka nepošle. To, že samotného Agrofertu se záležitost nyní netýká, uvedla v pátek i samotná firma.

Česká republika pak musí peníze sama vymáhat po Agrofertu. „V sobotu odešleme dopisy ministerstvům a úřadům, aby konečně vymohli od Agrofertu neoprávněně čerpané zakázky a dotace,“ sdělil ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. Pirátští analytici podle něj vypočítali, že za tři roky jde o 20 miliard korun.

„Situace nemusela dojít tak daleko, pokud by vláda naslouchala Pirátům,“ dodal Bartoš. „Myslím, že výše dotací, které Andrej Babiš neoprávněně z EU čerpal a které musí Česká republika vracet/nedostane proplacené, je větší než částka, kterou je ministryně financí Alena Schillerová schopna získat jako odškodné od Ruska za Vrbětice,“ odhaduje lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Vrbětický výbuch způsobil přímé škody za nejméně miliardu korun.

3. Může být Babiš za porušování zákona o střetu zájmů stíhán?

To Evropská komise ve svém rozhodnutí primárně neřeší, i když i tady konstatují, že zákon není Babišem naplňován, a to přesto, že formálně je Babišův majetek ve svěřeneckých fondech. „Pan Babiš tudíž oba svěřenské fondy ovládá a prostřednictvím těchto svěřenských fondů ovládá také skupinu Agrofert,“ konstatuje zpráva, podle níž je Babiš tou osobou, která je v konečném důsledku jediným příjemcem zisku Agrofertu.

Audit ale neuvádí, zda je tu trestně právní odpovědnost. Konstatuje se porušení právních předpisů Evropské unie, které jsou českému právu nadřazeny. Porušení českých zákonů primárně musí vyřešit policejní a soudní orgány České republiky. Babiš sám tvrdí, že žádný zákon neporušuje.

„Vždy jsem dodržoval a dodržuji všechny právní předpisy,“ uvedl Babiš na svém Twitteru. „Nedodržujete. Právní normy EU, což EK právě potvrdila,“ oponoval mu bývalý místopředseda Evropského parlamentu za ANO Pavel Telička. „Vím, že to pro Vás není snadné pochopit, ale ony se vztahují i na Vás a Vaše podniky. Přestaňte bulíkovat lidi. Podnět mohla vznést řada subjektů, ale šetřit mohla jen EK a ta to nezávisle provedla,“ dodal Telička na Twitteru.

4. Byla Evropská komise nestranná?

„Jakýkoliv střet zájmů odmítám. Je to účelový a zmanipulovaným audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů. Lex Babiš, který přijali jen proto, aby mě dostali z politiky, jsem plně vyhověl, a bývalou firmu jsem převedl do svěřenských fondů,“ tvrdí Babiš.

Pro své tvrzení nemá Babiš žádný důkaz. Z definice jsou auditoři, kteří Babišův střet zájmů prováděli, i orgány Evropské komise, které audit následně kontrolovaly, nestranné. I vzhledem k mediálnímu zájmu, který je kauze věnován, i k tomu, že se jedná o premiéra jednoho z členských států, což se dosud nestalo, postupovala Komise důsledně apoliticky. Dala Česku možnost výsledky rozporovat a až poté, co argumenty ve prospěch Babiše, s kterými česká ministerstva přišla, neshledala jako relevatní, definitivně rozhodla. I proto audit trval tak dlouho.

Podnět k prošetření Babiše podala česká pobočka organizace Transparency International. „Tento dokument je vyústěním našich právně-analytických podnětů a dalších dílčích kroků naší protikorupční organizace. Tuto kauzu jsme odstartovali v červnu 2018 a jsme rádi, že se fakta a důkazy potvrdily,“ uvedla k auditu organizace.

Mezi Transaparency International a Pirátskou stranou není žádný přímý ani nepřímý vztah, podobně jako mezi Pirátskou stranou a Evropskou komisí. Trojice pirátských europoslanců může maximálně ovlivnit pouze to, co přijímá Evropský parlament. „V Evropském parlamentu budeme prosazovat, aby se pravidla pro předcházení střetu zájmů celoevropsky zlepšila a viníci byli donuceni způsobené škody uhradit,“ uvedl pro Deník pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Evropská komise potvrdila, co jsme v Evropském parlamentu říkali už před rokem. Andrej Babiš je ve střetu zájmů a dotace pro jeho firmu jsou vypláceny neoprávněně. Tento typ finanční kriminality musí Evropa postihovat, ať už ho páchá obyčejný mafián nebo premiér členského státu.“

5. Bude Agrofert bez dotací a donutí to Babiše odejít z politiky?

Pro obří Babišův koncern Agrofert je konečný audit tvrdou ranou. Agrofert je příjemcem miliardových dotací z Evropské unie. Závěry auditu jsou podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky absurdní. Jde ale primárně o záležitost mezi Evropskou komisí a Českem, s Agrofertem nikdo žádné řízení nevedl, sdělil v pátek mluvčí ČTK. "Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny úřady a také kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad," uvedl Hanzelka.

Babiš, kterého mluvčí označuje jako někdejšího akcionáře, podle něj učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval. Evropské komisi ale o český zákon nejde. Ta konstatuje především porušení evropských právních norem o střetu zájmů. Porušení českého zákona by musela konstatovat česká policie a český soud, což se zatím v Babišově případě nestalo.

Koncern je přesto konečným verdiktem ohrožen. O část dotací EU přijde, část dotací týkající se zemědělství ještě není uzavřena. Ale je těžké si představit, že tam by byl verdit odlišný. Pro výrazně zadlužený Agrofert, pro který jsou evropské dotace v ziskovosti velice důležité, to může mít vliv i na jednání s bankami o dalších úvěrech. Na druhou stranu, pokud Babiš zůstane u moci, může Agrofert náhradu za peníze z fondů EU získat z národních dotačních programů, tedy z peněz českých daňových poplatníků.

6. Co může udělat Babiš, aby v konfliktu zájmu nebyl?

Podle výsledků auditu Evropské komise se musí jednoznačně ještě více odstřihnout od Agrofertu. Takové možnosti podle nejmenovaného vysokého činitele Evropské komise, s kterým měl Deník možnost před časem záležitost konzultovat, existují, jdou svým způsobem nad rámec novely českého zákona o střetu zájmů z roku 2017, ale Babiš je za celou dobu ani náznakem nevyužil. Druhou možností je Babišův odchod buď z byznysu, nebo z politiky. „Nelze oddělit premiéra Babiše od Babiše - příjemce miliardových veřejných dotací. Věřím, že tato éra končí a definitivní tečku za ni udělají voliči,“ řekl ČTK Fiala. „Čím kratší dobu bude Andrej Babiš u moci, tím lépe,“ dodal. Babiš od počátku naopak tvrdí, že snahy dokázat jeho konflikt zájmů mají za cíl ho dostat z politiky.