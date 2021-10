Tempo očkování ale už několik týdnů klesá. Ve čtvrtek podali zdravotníci necelých 9800 dávek vakcíny, před týdnem jich bylo asi 11 800. Ukončené očkování má v zemi víc než 5,9 milionu lidí, tedy asi 55 procent všech obyvatel. Očkovat se nyní mohou zájemci od 12 let. Lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování, mají nárok na posilující dávku. Zatím této možnosti využilo téměř 1900 lidí ze zhruba deseti tisíc, kterých se zatím týká. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.

Tento týden přibylo nejvíc nakažených v úterý, bezmála 600, ve středu 524. V pondělí a čtvrtek laboratoře potvrdily méně než 500 pozitivních testů, minulý týden byl průměr pro všední dny 510 nakažených. Pro vývoj epidemie a případné zpřísňování opatření je ale nyní spíš než počet zjištěných nákaz rozhodujícím ukazatelem, kolik lidí s koronavirem skončí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. Ve čtvrtek ministerstvo evidovalo 164 hospitalizovaných, to je stejně jako před týdnem a o několik méně než předchozí dny tohoto týdne. Počet lidí vyžadující intenzivní péči se výrazně nemění a pohybuje se kolem třiceti. Odborníci očekávají, že díky očkování i tomu, kolik lidí už covid prodělalo, nebude zátěž nemocnic tak enormní jako loni na podzim nebo letos na jaře.

Testy ve čtvrtek odhalily v Česku 488 případů nákazy koronavirem, to je o 60 méně než před týdnem. Reprodukční číslo kleslo na hodnotu jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním epidemie. Nemocniční péči vyžadovalo 164 lidí s covidem, stejně jako před týdnem, z toho 27 pacientů bylo ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.