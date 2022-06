V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat summitem Evropské unie, který nakonec odsouhlasil embargo na ruskou ropu. Ale jenom na tu, který se dodává tankery do přístavů.

Ropa ropovodem Družba do Česka, na Slovensko a do Maďarska poteče dál, protože Praha, Bratislava a Budapešť tvrdí, že bez hrozí především nedostatek nafty. Pro Česko, ale i pro Slovensko, které jinak vystupují jako zásadní odpůrci Vladimira Putina a podporují Ukrajinu v boji proti ruské agresi, je to celoevropská ostuda. Ocitli jsme se tak v jedné skupině s Viktorem Orbánem, největším evropským přítelem Putina.

Jak jsme se do této závislosti dostali, proč nám v ropné a plynové krizi nepomůže Zelená dohoda EU a co zda zvládneme příští zimu, o tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.