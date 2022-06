I její úřad proto pracuje s čísly, které nashromáždila iniciativa Ukliďme Česko. Z těchto údajů vyplývá, že zatímco v roce 2020 lidé nahlásili 4150 těchto černých skládek a různého nepořádku, o rok později to bylo 4885. Za posledních dvanáct měsíců, tedy od loňského června do letošního května je to pak 4153 událostí.

OBRAZEM: Proměna? Z nejostudnějšího místa Ostravy by se mohl stát ráj pejskařů

Za těmito údaji se ovšem skrývají nejen černé skládky, ale i vysypané popelnice, autovraky a podobně. Pokud by se vyfiltrovaly opravdu jen černé skládky, číslo se podstatně sníží. Například v Praze by to bylo za posledních dvanáct měsíců 541 případů, což je nejvíce ze všech krajů. Druhá by byla jižní Morava s 244 případy a třetí Středočeský kraj, kde bylo nahlášeno 210 černých skládek.

Nutno ovšem podotknout, že se jedná pouze o černé skládky, které lidé do aplikace ZmapujTo nahlásí. Skutečný stav se tak může lišit. Navíc se do iniciativy může zapojovat stále více lidí, kteří nahlásí i černou skládku, která by dříve zůstala bez povšimnutí.

To vlastně potvrzují i autoři aplikace. „Situace se zlepšuje. Podařilo se nám v rámci akce Ukliďme Česko zlikvidovat spousta letitých černých skládek. Třeba v Brně to bylo osm tun odpadu,“ přiblížil Radek Janoušek z iniciativy.

Erotické pomůcky i protitanková mina

Na černých skládkách lze najít opravdu ledacos. Končí na nich spousta erotických pomůcek, ale našla se třeba i cvičná protitanková mina. „Nejvíce to ovšem bývají pneumatiky, ledničky a podobné věci,“ přiblížil Janoušek.

V poslední době se na nich stále častěji objevuje stavební a nebezpečný odpad. „Stavebníci si tímto způsobem snaží ulevit od poplatku za likvidaci tohoto odpadu, takže teď takových skládek přibývá,“ vysvětlil místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseku na Kolínsku Pavel Drahovzal.

Zavalí Česko plechovky? Většina končí na skládkách, kontejnerů přitom přibylo

V minulých měsících za to také Česká inspekce životního prostředí udělovala vysoké pokuty. Například na konci loňského roku vystavila sankci 800 tisíc korun firmě, která velké množství stavebního odpadu navezla na několik pozemků na Plzeňsku.

V případě malých černých skládek ale tak velké pokuty nepadají. V takovém případě může dopadenému člověku udělit obecní úřad pokutu do výše 50 tisíc korun. Likvidace nepořádku však není levná věc. Již dříve náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká přiblížila, že město za jeho odstranění zaplatilo jen v roce 2020 téměř 1,2 milionu korun. „Nechápu, že někoho vůbec napadne odpady vyhodit do lesa, na odlehlou louku či postavit k popelnici v centru města staré křeslo nebo lednici,“ posteskla si.

Počet nahlášených černých skládek a nepořádku za poslední rok



Praha 1514

Středočeský kraj 575

Jihočeský kraj 70

Plzeňský kraj 60

Karlovarský kraj 107

Ústecký kraj 338

Liberecký kraj 159

Královéhradecký kraj 45

Pardubický kraj 74

Vysočina 57

Olomoucký kraj 226

Jihomoravský kraj 627

Zlínský kraj 69

Moravskoslezský kraj 229



Zdroj: ZmapujTo