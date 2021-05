Seriál Deníku Černá a bílá.Zdroj: Deník/Jiří Bušek

Otázka, zda máme považovat Rusko za nepřátelský stát, která vyšla minulé pondělí, končí pravidelnou Černou a bílou. V novinách i na webu Denik.cz se bude objevovat i nadále, kdykoli to bude potřeba, nikoli už každé pondělí.

Za téměř dva a půl roku jsme předkládali argumenty ke sporům, které nás rozdělovaly. Ptali jsme se například, zda zavést eutanázii, či zda má odstoupit Andrej Babiš. Na to, zda je případný státní pohřeb pro Karla Gotta, zda se mají přechylovat ženská jména nebo na to jestli je pro nás členství v Evropské unii stále výhodou. Nezůstávali jsme jenom v Česku a zkusili jsme najít důvody pro volbu Bidena či Trumpa americkým prezidentem. Nebo pro to, jestli jsou budoucností dobývání kosmu lety financované soukromníky, jako je Elon Musk.

Poslední rok zalehl celou zemi a i tuto stránku covid. Odrážela naše debaty o tom, která vládní opatření mají smysl a která ne. Či o vyhazovech a poklescích ministrů zdravotnictví.

Chtě nechtě jsme tím žili a Černá bílá je právě o tom, čím žijeme. Ostatně sami se ke všem jejím dílům můžete kdykoli vrátit na webu Deníku ZDE.

Neopouštíme černobílou proto, že by nebyla úspěšná. Chceme vám zde prostě nabídnout něco nového, jiného. Ostré a jasné, originální názory, tentokrát však i se slavnou tváří. Deník oslovil známé osobnosti z nejrůznějších oborů, aby se staly jeho dopisovateli, komentátory. Od příštího pondělí se zde, v tištěné podobě Deníku a zároveň na mobilu a počítači na jakékoli verzi www. deník.cz budete moci sekávat s jejich názory.

POD NOVOU ZNAČKOU HLASY DENÍKU vás tu osloví opravdu silná sestava. Namátkou: Spisovatelka Alena Morštajnová, diplomat Michael Žantovský, lékař Aleksi Šedo, ekonomka Markéta Šichtářová, kardinál Dominik Duka, politolog Petr Robejšek, ombudsman Stanislav Křeček, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, spisovatel Martin Vopěnka, marketingový expert Tomáš Jindříšek a mnoho dalších. Všichni hrají ve svých oborech první ligu a my jsme moc rádi, že můžeme jejich názory předložit vám, čtenářům Deníku.

Nemá to však být přesilovka. Podobně jako jste odpovídali v „černobílé“ anketě a psali jste nám své postřehy, budeme rádi, když budete s našimi osobnostmi polemizovat či je doplňovat. Vaše názory zde zveřejníme jako plnohodnotnou součást debaty.