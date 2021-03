Víkendová debata o možné výměně ministra zdravotnictví dostává reálné obrysy. Ačkoliv premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že do konce března nic takového nechystá, prezident Miloš Zeman by chtěl věci asi uspíšit. Místo unaveného ministra Jana Blatného by rád na tomto postu viděl rázného muže, s nímž ho pojí přátelské vztahy, bývalého dlouholetého primáře ortopedie Nemocnice Pelhřimov, exhejtmana Kraje Vysočina, poslance za ČSSD Jiřího Běhounka (68).

Bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ten Deníku potvrdil, že by post ministra zdravotnictví přijal. „Když budou chtít, jsem připravený pomoct, mám to v hlavě srovnané. Podmínka je, že by mi do toho nikdo nemluvil a mělo by to hlavu a patu. Někdo to musí řídit a já bych to řídil,“ řekl Běhounek.